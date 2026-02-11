Papa: Milei invitó formalmente a León XIV a visitar Argentina

Según informó la Cancillería Argentina, el objetivo de la invitación es fortalecer la relación bilateral y avanzar en una agenda conjunta vinculada a la paz y al entendimiento entre naciones

Quirno destacó que el vínculo entre Argentina y el Vaticano atraviesa "un excelente momento" y remarcó la voluntad del Gobierno de profundizar la cooperación institucional y espiritual entre ambas partes

Según la prensa local, en la Cancillería estiman que las probabilidades de que el papa acepte la invitación y visite el país son altas —"un 70% o más", según fuentes del Gobierno— y que el viaje podría concretarse a fines de 2026, en el último trimestre del año

Este plazo responde a la necesidad de planificar con anticipación ese tipo de giras papales, que combinan tanto el carácter espiritual como el protocolo diplomático

Las versiones indican que León XIV analiza recorrer distintos países de la región, entre ellos Perú, donde fue obispo varios años, Argentina y Uruguay, dos destinos que su antecesor, Francisco, no logró incluir en su agenda durante su pontificado pese a ser argentino

El último trimestre del año se presenta como el período más probable para una eventual visita, ya que las giras papales requieren meses de preparación y coordinación diplomática

Además, en el Gobierno destacan que 2026 sería un año sin elecciones en esos países, lo que facilitaría la organización del viaje y reduciría su impacto político

La invitación oficial se suma a las gestiones que comenzaron tras la elección de León XIV en 2025. En junio de ese año, Milei mantuvo su primera audiencia con el pontífice en el Vaticano, en la que se registró un acercamiento entre ambas partes y el Papa confirmó su intención de visitar la Argentina

Desde entonces, tanto el Gobierno argentino como la Iglesia local impulsaron formalmente el convite. La Conferencia Episcopal Argentina también envió una carta al sucesor de Francisco para invitarlo a la "tierra de su predecesor", en lo que definieron como un deseo histórico para los fieles del país

La posibilidad de que León XIV viaje a la Argentina tiene un significado histórico y político profundo. El anterior pontífice, el papa Francisco —de origen argentino— nunca visitó su país natal desde que asumió la jefatura de la Iglesia Católica en 2013, lo que generó debates y expectativas durante todo su papado

En ese contexto, una eventual llegada de León XIV podría marcar un hito diplomático y religioso, además de reforzar el vínculo entre el Vaticano y el Gobierno argentino. (ANSA)