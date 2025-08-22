Papa: Mundo lacerado por guerra y desigualdad

"La invitación al testimonio común encuentra una poderosa expresión en el tema elegido para esta Semana Ecuménica: 'Tiempo de Paz de Dios'. El mensaje es sumamente oportuno: nuestro mundo carga con las profundas cicatrices del conflicto, la desigualdad, la degradación ambiental y una creciente sensación de desconexión espiritual", destaca el Papa en su mensaje.

Frente a estos desafíos, "los seguidores de Cristo están llamados a convertirse en artífices de la reconciliación: a afrontar la división con valentía, la indiferencia con compasión, a sanar donde ha habido heridas", sostiene.

"En el año 325, escribe León XIV en su mensaje, obispos de todo el mundo conocido se reunieron en Nicea. Afirmando la divinidad de Jesucristo, formularon la profesión de nuestro credo: él es 'verdadero Dios de Dios verdadero' y 'consustancial con el Padre' y articularon la fe que sigue uniendo a los cristianos".

El Papa subraya que "ese concilio fue una valiente señal de unidad en la diversidad, un testimonio temprano de la convicción de que nuestra confesión común puede superar la división y promover la comunión".

El Pontífice destaca que un deseo similar inspiró la Conferencia de Estocolmo de 1925, cuyo centenario celebra la actual edición, convocada por Nathan S”derblom, entonces arzobispo luterano de Uppsala. La reunión reunió a 600 líderes ortodoxos, anglicanos y protestantes.

"S”derblom estaba convencido de que 'el servicio une'. Por lo tanto, instó a sus hermanos y hermanas cristianos a no esperar un consenso en todos los puntos de la teología, sino a unirse en un 'cristianismo práctico', para servir juntos al mundo en la búsqueda de la paz, la justicia y la dignidad humana", dice el Papa.

"Aunque la Iglesia Católica no estuvo representada en esa primera reunión, continuó el Papa Prevost, puedo afirmar con humildad y alegría que hoy nos unimos a ustedes como condiscípulos de Cristo, reconociendo que lo que nos une es mucho mayor que lo que nos divide".

León XIV recuerda que "desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha abrazado plenamente el camino ecuménico.

Creemos que la unidad que Cristo desea para su Iglesia debe ser visible, y que esta unidad crece a través del diálogo teológico, el culto común donde sea posible y el testimonio común ante el sufrimiento de la humanidad".

"Esta semana, mientras dialogan y celebran juntos, me complace que mi delegación pueda estar presente como muestra del compromiso de la Iglesia Católica de continuar el camino de oración y trabajo conjunto, siempre que sea posible, por la paz, la justicia y el bien común", concluye el Papa. (ANSA).