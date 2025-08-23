Papa: "Ningún pueblo debe ser forzado al exilio"

León XIV dirigió hoy unas palabras claras a una delegación de la asociación "Grupo de Refugiados de Chagos" en Port Louis, Mauricio, especificando que su situación tiene "una fuerza simbólica en el escenario internacional".

El caso de los refugiados de las Islas Chagos es verdaderamente emblemático y oportuno: la disputa sobre estas pequeñas islas en el océano Indico, reclamadas por la joven república de Mauricio, pero ocupadas por Gran Bretaña al final de la Segunda Guerra Mundial, se resolvió finalmente de forma positiva con un tratado aprobado el 30 de junio, alcanzado gracias a la mediación de la Corte Internacional de Justicia y las Naciones Unidas.

El papa Francisco, citado hoy por León, también apoyó a los refugiados de Chagos, haciendo suya su exigencia de regresar a su patria durante su visita apostólica a Mozambique, Madagascar y Mauricio en 2019.

La población local fue deportada a Mauricio para construir una base militar inaccesible bajo el control de Gran Bretaña y Estados Unidos. Reconociendo el sufrimiento de su pueblo, el papa Prevost se mostró complacido de que el diálogo y el respeto a las decisiones del derecho internacional hayan podido finalmente remediar una grave injusticia.

El Papa también elogió la singular determinación de las mujeres del pueblo chagosiano al defender pacíficamente sus derechos: "Han conocido la pobreza, el desprecio y la exclusión", reconoció. "Que el Señor sane sus heridas y conceda la gracia del perdón a quienes les han hecho daño", añadió.

El diálogo, la mediación, el respeto al derecho internacional y a los derechos de los pueblos, la actuación de los tribunales internacionales y el multilateralismo son, por tanto, los principios rectores del Pontífice estadounidense, que marcan el camino a seguir en un mundo que, según declaró en otra audiencia, esta vez con la red anglosajona de legisladores y funcionarios católicos, le preocupa el rumbo que está tomando.

Estas palabras llegan tras la Jornada de Oración y Ayuno convocada para invocar la paz en Ucrania, Gaza y otras zonas de conflicto. Y estas tienen su paralelo en las de hoy, cuando pidió contrastar la ciudad del hombre, fundada en el amor a sí mismo, el poder, el prestigio y el placer, con la ciudad de Dios evocada por San Agustín, fundada en el altruismo, la justicia, la caridad y la humildad.

"El futuro de la prosperidad humana depende del amor que elijamos para organizar la sociedad", insistió León XIV. "En este sentido, si el Papa Francisco hubiera destacado la necesidad de una 'diplomacia de la esperanza', yo añadiría —dijo Prevost— que también necesitamos una 'política de la esperanza' y una 'economía de la esperanza' para un mundo más justo y equilibrado". (ANSA).