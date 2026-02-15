Papa: "No basta con no matar físicamente si luego mato con palabras"

"Del mismo modo, no basta con ser fiel formalmente al cónyuge y no cometer adulterio si en esta relación faltan la ternura mutua, la escucha, el respeto, el cuidado mutuo y el caminar juntos en un proyecto común", añadió en el Angelus desde la Plaza de San Pedro.

"A estos ejemplos, podríamos añadir aún más", amplió el sumo pontífice. "El Evangelio nos ofrece esta preciosa lección: no basta con una justicia mínima, se necesita un gran amor", enfatizó.

"Estoy cerca del pueblo de Madagascar, recientemente azotado por dos ciclones con inundaciones y deslizamientos de tierra. Rezo por las víctimas, sus familias y todos los afectados por los daños", acotó León XIV. (ANSA).