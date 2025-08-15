Papa: "No rendirse a la lógica de las armas"

"No debemos resignarnos al predominio de la lógica del conflicto y las armas", pidió el Papa. "Hoy queremos encomendar nuestra oración por la paz a la intercesión de la Virgen María", agregó.

El Pontífice citó a uno de sus antecesores, Pío XII, quien, en plena Segunda Guerra Mundial, clamó: "¡Nunca más se destruirá la vida humana!". "Qué oportunas son estas palabras", comentó el Papa Prevost.

"Lamentablemente, aún hoy nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo, cada vez más sordos e insensibles a todo impulso humano. Sin embargo, no debemos perder la esperanza: Dios es más grande que el pecado del mundo", pidió.

El Papa ofició la misa por la Asunción de María en la parroquia de Castel Gandolfo ante miles de fieles, entre ellos el canciller italiano, Antonio Tajani, que desbordaban la plaza.

En su homilía, el Papa reconoció que "las palabras y las decisiones de muerte parecen prevalecer, pero la vida de Dios interrumpe la desesperación mediante experiencias concretas de fraternidad, mediante nuevos gestos de solidaridad".

"Las comunidades cristianas pobres y perseguidas, los testigos de ternura y perdón en lugares de conflicto, los constructores de paz y puentes en un mundo desgarrado son la alegría de la Iglesia".

León XVI citó a Dante Alighieri, en particular el último canto del Paraíso de la Divina Comedia, en la oración puesta en boca de San Bernardo, que describe a la Virgen María como "una fuente viva y fecunda de esperanza".

"Hermanas y hermanos, esta verdad de nuestra fe está en perfecta sintonía con el lema del Jubileo que celebramos: 'Peregrinos de la Esperanza'. El peregrino necesita un destino que guíe su camino: un destino bello y atractivo que guíe sus pasos y lo revitalice cuando esté cansado, que siempre reavive el deseo y la esperanza en su corazón", afirmó.

"En el camino de la vida, este destino es Dios, Amor infinito y eterno, plenitud de vida, paz, alegría y todo lo bueno. El corazón humano se siente atraído por esta belleza y no es feliz hasta que la encuentra; y, de hecho, corre el riesgo de no encontrarla si se pierde en el "bosque oscuro" del mal y el pecado", añadió el Papa. (ANSA).