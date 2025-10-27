Papa orará en el puerto de Beirut en su primer viaje

El papa León XIV orará en el sitio de la explosión hace cinco años en el puerto de Beirut, tras un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en un viaje a Turquía y Líbano en noviembre, anunció el Vaticano el lunes.

Será el primer viaje al extranjero del papa estadounidense desde que se convirtió en jefe de 1400 millones de católicos en mayo, tras la muerte del papa argentino Francisco.

El viaje de León se iniciará en Turquía, con motivo del 1700º aniversario del Concilio de Nicea.

El papa llegará el 27 de noviembre a Ankara, donde se entrevistará con Recep Tayyip Erdogan y un grupo de funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y diplomáticos, antes de dirigirse a Estambul.

El 28 de noviembre, efectuará una excursión de un día a Iznik, ciudad actual donde estaba situada Nicea, para pronunciar una oración ecuménica.

En el año 325, el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo congregó a 300 obispos del Imperio romano y estableció las bases doctrinales aun reconocidas por muchas confesiones cristianas.

Al día siguiente, el papa visitará la famosa Mezquita Azul de Estambul y se entrevistará con el patriarca ortodoxo Bartolomeo I, antes de celebrar una misa pública.

El papa León irá a Beirut el 30 de noviembre, donde se entrevistará con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el Primer ministro, Nawaf Salam.

Visitará el 1 de diciembre la tumba del santo patrón de Líbano, Santo Chárbel Makhlouf, en el monasterio Santo Maron d’Annaya, en el norte de Beirut.

En lo que probablemente será un momento lleno de emoción, el 2 de diciembre hará una oración silenciosa en el sitio de la explosión en el puerto de Beirut en 2020, que causó más de 220 muertos y devastó una gran parte de la capital libanesa. También celebrará una misa pública.

El último papa que visitó Líbano fue Benedicto XVI en 2012, mientras que la última visita papal a Turquía fue en 2014, cuando Francisco viajó a Ankara y Estambul.

Este viaje debía ser hecho inicialmente a fines de mayo por el papa Franciso, muerto el 21 de abril a los 88 años.

