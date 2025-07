Papa otorgará uno de los máximos honores de la Iglesia católica al anglicano converso John Henry Newman

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV decidió el jueves declarar a San John Henry Newman como "doctor" de la Iglesia, otorgando uno de los máximos honores de la Iglesia católica al influyente converso anglicano del siglo XIX, quien sigue siendo una figura unificadora entre conservadores y progresistas.

El Vaticano informó que León XIV confirmó la opinión de la oficina de canonización del Vaticano durante una audiencia el jueves con su prefecto, el cardenal Marcello Semeraro, y que pronto hará oficial la decisión.

La designación es una de las decisiones más significativas del joven papado de León XIV y también tiene un profundo significado personal. Newman fue fuertemente influenciado por San Agustín de Hipona, la inspiración de la orden religiosa agustiniana del papa, y el homónimo de León XIV, el papa León XIII, hizo a Newman cardenal católico en 1879 tras su conversión.

Newman, teólogo y poeta, es admirado tanto por católicos como por anglicanos porque siguió su conciencia a un gran costo personal. Cuando desertó de la Iglesia de Inglaterra a la Iglesia católica en 1845, perdió amigos, trabajo e incluso lazos familiares, creyendo que la verdad que buscaba sólo podía encontrarse en la fe católica.

El título de doctor está reservado para personas cuyos escritos han servido enormemente a la Iglesia católica universal. Sólo tres docenas de personas han recibido el título a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, incluyendo al San Agustín del siglo V, San Francisco de Sales y Santa Teresa de Ávila.

"Este reconocimiento de que los escritos de San John Henry Newman son una verdadera expresión de la fe de la Iglesia es un gran estímulo para todos los que aprecian no sólo su gran erudición sino también su heroica santidad al seguir el llamado de Dios en su camino de fe, que describió como 'el corazón hablando al corazón'", afirmó el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster que ayudó a liderar la campaña.

Figura unificadora

Expertos en Newman dijeron que la decisión de añadir al teólogo británico a sus filas era profundamente significativa, dado el aporte de Newman a la comprensión cristiana de la conciencia, la verdad y la educación, y su atractivo casi universal tanto para progresistas como para conservadores.

Jack Valero, quien sirvió como portavoz para las ceremonias de beatificación en 2010 y canonización en 2019 de Newman, dijo que nunca se había encontrado con alguien que tuviera un problema con él.

Si en aquel entonces Newman era la figura unificadora perfecta para una Iglesia polarizada, lo es aún más ahora, para un nuevo papa que ha hecho de la unidad una prioridad central de su pontificado, dijo Valero. "Veo al papa León y lo escucho decir, 'Necesitamos unidad, necesitamos paz', y pienso, 'Aquí está el hombre que lo va a lograr'", dijo en una entrevista. El primer papa estadounidense prometió durante su misa de instalación el 18 de mayo que trabajará por la unidad a fin de que la Iglesia pudiera convertirse en una fuerza de paz en un mundo problemático. Fue un mensaje de pacificación después que el a veces turbulento pontificado del papa Francisco exacerbó las divisiones en la Iglesia. León XIV también ha afirmado repetidamente su identidad como agustino, profundamente inspirado por las enseñanzas del teólogo del siglo V. Muchos estudiosos han considerado durante mucho tiempo a Newman como el Agustín de la era moderna. La conversión de Newman Los anglicanos se separaron de Roma en 1534 cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra fue rechazado en su solicitud de anulación matrimonial. En los siglos que siguieron, los católicos fueron multados, discriminados y asesinados por su fe. Newman fue uno de los fundadores del llamado Movimiento de Oxford de la década de 1830, que buscaba revivir ciertas doctrinas católicas romanas en la Iglesia de Inglaterra al mirar hacia las tradiciones de la Iglesia cristiana primitiva. Pero renunció a una brillante carrera académica en la Universidad de Oxford y al púlpito de la Iglesia universitaria para convertirse al catolicismo. Como católico, se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la era, trayendo elementos de la Iglesia anglicana a su nueva tradición de fe. Murió en el Reino Unido en 1890. El camino de Newman para ser declarado doctor en la Iglesia católica ha sido excepcionalmente rápido. El papa Benedicto XVI lo beatificó durante una visita al Reino Unido en 2010 y el papa Francisco lo hizo santo en 2019, con la asistencia del entonces príncipe Carlos. Francisco declaró dos doctores de la Iglesia durante su pontificado de 12 años: San Ireneo y San Gregorio de Narek, y fue objeto de un impulso concertado por parte de obispos de habla inglesa, en particular, para añadir a Newman a sus filas. ___ La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.