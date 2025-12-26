Papa: Pide apoyo a cristianos, pero con "mansedumbre y perdón"

"En memoria de San Esteban, el primer mártir, invocamos su intercesión para fortalecer nuestra fe y sostener a las comunidades que más sufren por su testimonio cristiano", declaró el pontífice estadounidense.

"Que su ejemplo de dulzura, valentía y perdón acompañe a todos los involucrados en situaciones de conflicto para promover el diálogo, la reconciliación y la paz", añadió el Papa, sin citar ninguna situación específica.

La Iglesia celebra el día de San Esteban el 26 de diciembre, considerado el primer mártir católico de la historia. En Nochebuena, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó un ataque contra yihadistas en el noroeste de Nigeria, un país que lleva años sufriendo la insurgencia de grupos extremistas, algunos de ellos vinculados al Estado Islámico.

El ataque se llevó a cabo con la colaboración de las autoridades del país africano, dividido casi a partes iguales entre un norte predominantemente musulmán y un sur predominantemente cristiano.

"Ya había advertido a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, habría consecuencias terribles, y las han tenido. Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos", declaró Trump en la plataforma Truth Social.

En otro tramo de su mensaje, León XIV advirtió que "en el mundo actual de incertidumbre y sufrimiento, la alegría parecería imposible".

"Quienes creen en la paz y han elegido el camino desarmado de Jesús y los mártires a menudo son ridiculizados, marginados del discurso público y acusados de favorecer a adversarios y enemigos. Los cristianos, sin embargo, no tenemos enemigos, sino hermanos y hermanas, que siguen siéndolo incluso cuando nos malinterpretamos", destacó el Papa.

El Pontífice subrayó que San Esteban "es el rostro de quien no se aleja indiferente de la historia, sino que la afronta con amor".

"El Misterio de Navidad nos trae esta alegría: una alegría motivada por la tenacidad de quienes ya viven en fraternidad, de quienes ya reconocen a su alrededor, incluso en sus adversarios, la indeleble dignidad de los hijos e hijas de Dios. Por eso Esteban murió perdonando, como Jesús: por una fuerza más verdadera que la de las armas".

"Se trata de una fuerza gratuita, ya presente en el corazón de cada uno, que se reactiva y se comunica irresistiblemente cuando alguien empieza a mirar al prójimo de otra manera, a ofrecerle atención y reconocimiento. Sí, esto es renacer, esto es volver a la luz, esta es nuestra Navidad!", dice el Papa Con esa fuerza, los cristianos pueden contrarrestar "el cuidado a la prepotencia, la fe a la desconfianza", concluyó León XIV. (ANSA).