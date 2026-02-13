Papa: pide "ayuno" de mensajes de odio durante la Cuaresma

En su mensaje para los 40 días entre Carnaval y Semana Santa, el pontífice estadounidense destacó la importancia de una "forma de abstención muy concreta y a menudo subestimada": la de pronunciar discursos que "hieren y hieren al prójimo".

"Comencemos por desarmar nuestro lenguaje, renunciando a las palabras duras, los juicios precipitados, la difamación de quienes están ausentes y no pueden defenderse, y la calumnia", dijo el Papa.

Según León XIV, es necesario esforzarse por "aprender a medir nuestras palabras y cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas".

"Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz", añadió Robert Prevost en su mensaje de Cuaresma, cuyo tema es "escuchar y ayunar".

"Como signo visible de nuestro compromiso interior de alejarnos del pecado y del mal, el ayuno debe incluir también otras formas de privación que nos permitan adquirir un estilo de vida más sobrio, pues solo la austeridad fortalece y autentica la vida cristiana", advirtió el Papa. (ANSA).