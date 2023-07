Papa pide más acciones para combatir cambio climático, mientras incendios arden en sur de Europa

ATENAS (AP) — El papa Francisco pidió a los gobiernos tomar más medidas para combatir el cambio climático y proteger “nuestra casa común”, mientras la mejora de las condiciones meteorológicas ayudaba el viernes a los bomberos a contener los incendios forestales en Grecia, Italia y otros países del sur de Europa.

Francisco, que se ha pronunciado abiertamente sobre cuestiones medioambientales, envió un telegrama de condolencias a Grecia, donde los incendios forestales mataron a cinco personas la semana pasada, entre ellas los pilotos de un avión hidrante.

El papa señaló que las sucesivas olas de calor han exacerbado los peligros de la temporada estival de incendios. Ofreció sus oraciones por los bomberos y el personal de emergencias en particular.

Espero que “los riesgos que corre nuestra casa común, exacerbados por la actual crisis climática, impulsen a todas las personas a renovar sus esfuerzos para cuidar el don de la creación, por el bien de las generaciones futuras”, señaló el pontífice.

Avivados por las sucesivas olas de calor y las fuertes rachas de viento, los incendios en la región mediterránea de Europa han mantenido a los viajeros y residentes en alerta. En Grecia, los incendios quemaron cientos de kilómetros cuadrados de territorio en las afueras de Atenas, en la isla de Rodas y en otras partes este mes.

Mientras la situación mejoraba considerablemente el viernes, el ministro griego de la policía dimitió inesperadamente alegando “motivos personales”. Los medios de comunicación griegos dijeron que la renuncia de Notis Mitarachi fue solicitada después de que saliera a la luz que había estado de vacaciones con su familia durante la crisis de los incendios forestales.

El principal partido de la oposición, Syriza, emitió un comunicado en el que acusaba al gobierno de centroderecha de utilizar “motivos personales” como eufemismo de “(las) vacaciones de Mitarachi mientras el país ardía de punta a punta”.

En el centro de Grecia, las autoridades mantuvieron una zona de exclusión en torno a una de las mayores bases de las fuerzas aéreas del país después de que un incendio forestal desencadenara el jueves fuertes explosiones en un depósito de municiones cercano. Los aviones de combate estacionados en la base de la unidad de combate 111 fueron trasladados a otras instalaciones.

Las explosiones en el depósito cercano a la ciudad de Volos hicieron añicos las ventanas de los pueblos cercanos y provocaron la evacuación de más de 2.000 personas. Los noticiarios locales mostraron una bola de fuego que sacudía el suelo.

Los residentes fueron subidos a barcos privados movilizados por la guardia costera y trasladados a un centro de conferencias en Volos, a unos 20 kilómetros (12,5 millas) del lugar de almacenamiento de armas. El viernes se mantuvo la prohibición del tráfico civil y la orden de evacuación en un radio de 3 kilómetros (2 millas) alrededor del depósito.

Las explosiones no afectaron los vuelos del aeropuerto internacional de Volos, según informaron las autoridades a The Associated Press.

El descenso de las temperaturas y los vientos más suaves ayudaron a los bomberos a controlar las llamas en Grecia y todos los incendios importantes estaban controlados a mediodía del viernes, según informaron los bomberos griegos.

Las condiciones también mejoraron en otras partes de las regiones mediterráneas de Europa gracias a las temperaturas más frescas, lo que permitió a los bomberos contener los incendios forestales a lo largo de la costa croata y en Sicilia.

Los equipos de bomberos de Turquía también controlaron un incendio forestal que ardía cerca de la localidad turística de Kemer, en el sur del Mediterráneo, cuatro días después de que se declarara, según informó Ibrahim Yumakli, ministro de silvicultura del país.

AP