Papa pide "no aceptar como inevitable la lógica de la confrontación y las armas"

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Papa León XIV ha advertido que "la violencia mundial se expande con una frialdad sorda e insensible a cualquier gesto de humanidad" y ha pedido "no aceptar como inevitable la lógica de la confrontación y las armas". Así se ha expresado desde Castel Gandolfo (Italia) en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María tras rezar el Angelus, según recoge 'Vatican News'.

En su intervención, ha citado las palabras de Pío XII en Munificentissimus Deus (1950), documento que proclamó el dogma de la Asunción en un mundo aún conmocionado por la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Su Santidad, aquella advertencia contra la destrucción de vidas humanas y la propagación de guerras sigue siendo "más actual que nunca" en un siglo donde la violencia se presenta "cada vez más sorda e insensible a cualquier gesto de humanidad".

En este marco, el Papa ha recordado que la Virgen María ha acompañado al pueblo de Dios a lo largo de la historia no solo en su gloria, sino también en su dolor, en un mensaje que constituye una invitación a mirar a María no solo como Reina del cielo, sino como Madre activa en la historia humana, capaz de acompañar en la oscuridad y de abrir caminos hacia la paz. Por ello, ha invitado a los cristianos a encomendar la paz a la Virgen, incidiendo en que "sólo en la misericordia de Dios es posible encontrar de nuevo el camino de la paz".