Papa: pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano

"Ante los recientes acontecimientos, renuevo mi llamado al respeto de la voluntad del pueblo venezolano y al compromiso de proteger los derechos humanos y civiles de cada persona y de construir un futuro de estabilidad y armonía", declaró el Pontífice.

Según León XIV, es necesario "construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad" para sacar al país de la "crisis que lo aqueja desde hace muchos años".

El fin de semana pasado, León XIV ya había declarado que seguía con preocupación el desarrollo de las tensiones en Venezuela y que era necesario proteger la soberanía del país.

Durante su discurso ante el cuerpo diplomático de este viernes, Robert Prevost advirtió sobre la creciente fragilidad del multilateralismo y afirmó que la guerra está volviendo a ponerse de moda.

"El principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países usar la fuerza para violar las fronteras de otros se ha roto. La paz ya no se busca como un bien deseable en sí mismo, sino por la fuerza de las armas, como condición para afirmar el propio dominio", añadió.

Además, afirmó que un alto el fuego en Ucrania es "urgente" y defendió la "solución de dos Estados" para la disputa entre Israel y Palestina, ante la "grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza" y el "aumento de la violencia contra la población civil" en Cisjordania, que "tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra". (ANSA).