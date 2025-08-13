Papa: “Que lleguen a un acuerdo y cese la violencia”

“Siempre he deseado un alto el fuego, el fin de la violencia y que lleguen a un acuerdo. ¿Por qué la guerra después de tanto tiempo? ¿Cuál es el propósito?”, declaró el Pontífice a su llegada a Castel Gandolfo, donde pasará unos días de descanso.

León XIV también expresó su "extrema" preocupación al ser preguntado sobre la posibilidad de una deportación masiva de la población de Gaza por la anunciada ofensiva del ejército israelí.

“Debemos resolver la crisis humanitaria y no podemos seguir así. Conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto, así como a los rehenes. Necesitamos liberarlos, pero también debemos pensar en los muchos que mueren de hambre”, declaró el Papa. (ANSA).