Papa: Recibirá a red pro-LGBT y a mujeres sacerdotes

La última presencia de la red fue en un evento con el padre Francisco que después impuso la excomunión a la cofundadora del movimiento, la austriaca Marta Heizer.

Ahora, sin embargo, los equipos sinodales participarán en el Jubileo, que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre.

La invitación a un grupo de ocho miembros de la organización, que se habían registrado en línea pero no habían recibido respuesta, llegó oficialmente hace unos días del cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo.

"Los participantes también se reunirán con el papa León XIV y cruzarán la Puerta Santa", informa Vatican News.

"Nuestro paciente trabajo de más de 30 años, durante el cual estuvimos presentes con frecuencia en Roma en los sínodos de obispos, conmemoraciones conciliares, elecciones papales y otros eventos, puede haber contribuido a ello. También veo el paso por la Puerta Santa como una señal para toda la Iglesia: dejar atrás los errores y comenzar siempre de nuevo con la esperanza cristiana", comenta Christian Weisner, de Somos Iglesia.

Se trata, por lo tanto, de un pequeño primer paso, la participación de una pequeña delegación en un evento de gran envergadura, el de los equipos sinodales de todo el mundo, pero no deja de ser notable, sobre todo porque las cuestiones planteadas por la red internacional, que más que otras impulsa reformas integrales en la Iglesia, no han sido abordadas, al menos hasta ahora, por el papa León XIV.

Incluso la apertura de Francisco, reconocida por Somos Iglesia, no se ha implementado lo suficiente, según la red internacional.

"La invitación de León XIV plantea algunas preguntas e inquietudes: ¿es una señal de apertura? ¿O más bien, una acción simbólica para evitar más fracturas dentro de la Iglesia?", pregunta la UCCR, una asociación católica tradicionalista, por lo tanto, opuesta a Somos Iglesia.

El 6 de septiembre se conmemorará el Jubileo anunciado, organizado por Tenda di Gionata, que durante años se ha involucrado en la atención pastoral de los católicos LGBT y sus familias.

Se planea una serie de eventos en la Iglesia del Gesú, seguidos del paso por la Puerta Santa en el Vaticano la tarde del 6 de septiembre.

"Será un momento espiritual, no un evento del orgullo", enfatizan los promotores, pidiendo también que se evite la excesiva representación con banderas y pancartas, más apropiadas para otro tipo de eventos. No se ha programado una reunión específica con el Papa, al menos por ahora. (ANSA).