Papa: Súplica del Papa por la situación en Gaza

“Imploro la liberación de todos los rehenes, un alto el fuego permanente, la facilitación del ingreso de ayuda humanitaria y el pleno respeto del derecho humanitario, en particular la obligación de proteger a los civiles y la prohibición de los castigos colectivos y el desplazamiento forzado de poblaciones”, dijo.

“Me uno a la declaración conjunta de los Patriarcas de Jerusalén, añadió, quienes ayer pidieron el fin de esta espiral de violencia y guerra y que se priorice el bien común de todos los pueblos”.

El Pontífice subrayó que “vuelvo hoy a hacer un llamamiento tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional, para que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanta destrucción, terror y muerte”.

León concluyó su llamamiento pidiendo la intercesión de María por la “reconciliación y la paz en esa tierra tan querida por todos”.

Durante la catequesis de la audiencia, León XIV abordó el tema de la esperanza que, aseguró, puede esconderse detrás del sufrimiento más injusto.

“Incluso Jesús se siente atormentado por un camino que parece conducir solo a la muerte y al fin. Pero está igualmente convencido de que solo una vida perdida por amor se encuentra finalmente. Aquí reside la verdadera esperanza: no en intentar evitar el dolor, sino en creer que, incluso en el corazón del sufrimiento más injusto, se esconde la semilla de una nueva vida”, afirmó.

El Papa destacó que “en medio de la noche, cuando todo parece desmoronarse, Jesús demuestra que la esperanza cristiana no es evasión, sino decisión. Esta actitud es fruto de una oración profunda en la que no pedimos a Dios que nos libre del sufrimiento, sino la fuerza para perseverar en el amor, sabiendo que una vida ofrecida libremente por amor no nos la puede arrebatar nadie”.

“Y nosotros, continuó, cuántas veces defendemos nuestras vidas, nuestros planes, nuestras certezas, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, nos quedamos solos. La lógica del Evangelio es diferente: solo lo que se da florece, solo el amor que se hace gratuito puede restaurar la confianza, incluso donde todo parece perdido”.

El Pontífice explicó que “esta es la esperanza de nuestra fe. Nuestros pecados y nuestras dudas no impiden que Dios nos perdone y nos devuelva el deseo de retomar el seguimiento, de permitirnos dar la vida por los demás”.

“En la vida, concluyó León XIV, no es necesario tenerlo todo bajo control. Basta con elegir amar libremente cada día. Esta es la verdadera esperanza: saber que, incluso en la oscuridad de la prueba, el amor de Dios nos sostiene y permite que madure en nosotros el fruto de la vida eterna”. (ANSA).