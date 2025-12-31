Papa: Un año marcado por guerras y la muerte de Francisco

"El año que ha pasado estuvo ciertamente marcado por acontecimientos importantes: algunos alegres, como la peregrinación de tantos fieles con motivo del Año Santo; otros dolorosos, como la muerte del Papa Francisco y las guerras que siguen devastando el planeta", declaró el Pontífice.

Ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, León XIV subrayó que, al final del año, la Iglesia está llamada a poner todas sus experiencias ante Dios, confiando en su misericordia y providencia.

En este contexto, recordó la tradición del canto solemne del Te Deum, que se cantará la noche de clausura del año, como signo de gratitud por los dones recibidos.

El Pontífice también instó a los fieles a realizar un sincero examen de conciencia. "Estamos llamados a meditar sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros durante el último año, a evaluar nuestra respuesta a sus dones y a pedir perdón por las veces en que no hemos valorado sus inspiraciones ni hemos aprovechado al máximo los talentos que nos ha confiado", dijo.

Otro punto central de la catequesis fue el significado de las peregrinaciones realizadas a lo largo del año. Para el Papa, la gran cantidad de fieles que acudieron a la Tumba de San Pedro recuerda que "toda nuestra vida es un camino, cuyo fin último trasciende el espacio y el tiempo, para realizarse en el encuentro con Dios y en la comunión plena y eterna".

León XIV también mencionó el paso por la Puerta Santa, uno de los signos más destacados del Año Santo, como expresión de fe y compromiso con una vida orientada hacia la eternidad.

En conclusión, con vistas a la clausura del Jubileo el 6 de enero, el Papa afirmó que este gesto representa un "sí" concreto a una vida vivida con responsabilidad en el presente y esperanza en el futuro.

Antes de la audiencia general, León XIV recorrió la Plaza de San Pedro del Vaticano a bordo del papamóvil para bendecir a numerosos niños y saludar a los fieles, entre ellos un grupo de 35 jóvenes palestinos que habían llegado a Roma para el Jubileo.

Esta tarde, el año concluirá con la misa de clausura en la Basílica de San Pedro, durante la cual se cantará el tradicional himno "Te Deum" en acción de gracias. (ANSA).