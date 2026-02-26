Papa:"El rol de los ángeles no es complacer caprichos"

"Desciende y muestra misericordia a tu prójimo; y de nuevo, elevando tus deseos con el mismo ángel, esfuérzate por ascender con toda la cupiditas de tu alma a la verdad más alta y eterna",, expresó durante la octava meditación cuaresmal para los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana, predicada en la Capilla Paolina, sobre el tema "Los Angeles de Dios".

De hecho, todos los deseos humanos naturales "están atraídos hacia su cumplimiento en Dios y, por lo tanto, deben ser guiados hacia él".

El papel de los ángeles es, de hecho, el de "mediadores de la Providencia de Dios".

Las intervenciones angelicales, aclaró, "no siempre son tranquilizadoras", y los ángeles no están llamados a "complacer nuestros caprichos".

En una oración popular que se remonta a Reginaldo de Canterbury, contemporáneo de Bernardo, pedimos a nuestro ángel de la guarda que "nos ilumine, nos proteja, nos guíe y nos gobierne".

Estos son verbos contundentes, enfatizó el predicador.

"Un ángel es, ante todo, un guardián de la santidad", sostuvo.

Además, la vida monástica se presentó casi desde sus inicios como angelical por su propósito de alabanza, pero también porque el monje está llamado a inflamarse por el amor de Dios y a convertirse en su emisario ante los demás. Sin embargo, su función es, sobre todo, la de "mediadores de la providencia de Dios". (ANSA).