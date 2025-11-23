Papel "central" de la UE debe quedar "plenamente reconocido" en el plan de paz para Ucrania, afirma Von der Leyen

El papel "central" de la Unión Europea (UE) debe estar "plenamente reconocido" en cualquier plan de paz sobre Ucrania, afirmó el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Cualquier plan de paz creíble y duradero debe ante todo poner fin a las masacres y a la guerra, sin sembrar las semillas de un futuro conflicto", estimó la jefa del Ejecutivo europeo en un comunicado.

"Ucrania debe tener la libertad y el derecho soberano de elegir su propio destino. Ha elegido un destino europeo", recalcó.

Según Von der Leyen, esto incluye la reconstrucción de Ucrania, su integración en el mercado europeo y, a largo plazo, su adhesión completa a la UE.

Los europeos no quieren que los dejen al margen en las tratativas sobre el plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania.

Este domingo, participan en unas conversaciones en Ginebra con altos cargos ucranianos y estadounidenses. La UE está representada por la mano derecha de Von der Leyen, Björn Seibert.

