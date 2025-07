Paquetá absuelto

La FA comenzó la investigación en agosto de 2023, cuando Paquetá fue acusado en mayo del año pasado de ser deliberadamente amonestado "con el propósito indebido de influir en el mercado de apuestas".

Paquetá, de 27 años, corría riesgo de sufrir una suspensión de por vida si era declarado culpable por la tarjeta amarilla que recibió en cuatro partidos de la Premier League.

El brasileño fue amonestado en el partido contra Leicester del 12 de noviembre de 2022, en el del 12 de marzo de 2023 contra ston Villa, en el duelo ante Leeds United del 21 de mayo y en el del 12 de agosto ante Bournemouth, ambos de ese mismo año.

La comisión independiente determinó que estos cuatro cargos "no estaban probados" tras la audiencia.

Paquetá también fue acusado de dos cargos de falta de cooperación con la investigación tras violar la "Regla F3 de la FA en relación con presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA", en relación con el suministro de información y documentos.

El brasileño también negó estos cargos, pero la comisión los consideró probados y "decidirá una sanción apropiada por estas violaciones lo antes posible".

Sin embargo, no se espera una sanción severa, y West Ham podrá ahora gestionar sus incorporaciones sabiendo que puede contar con el brasileño.

"Desde el primer día de esta investigación, he mantenido mi inocencia ante estos cargos tan graves. No puedo decir nada más en este momento, pero quiero expresar mi gratitud a Dios y mi deseo de volver a jugar al fútbol con una sonrisa", afirmó Paquetá.

"Gracias a mi esposa, que siempre me ha apoyado, al West Ham United, a la afición que siempre me ha apoyado, a mi familia, a mis amigos y al equipo legal que me ha apoyado: gracias por todo", completó el brasileño.

A su vez, el abogado de Paquetá, Alastair Campbell, declaró a BBC Radio 5 Live que su cliente está "muy emocionado y muy feliz" y que "se ha quitado un gran peso de encima". (ANSA).