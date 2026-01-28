Paquetá, un fichaje de lujo en Sudamérica que muchos pueden envidiar en Europa

El fichaje de Lucas Paquetá con el Flamengo desde el West Ham, por 42 millones de euros, es un lujo no solo para el fútbol sudamericano.

Si bien palidece frente a los 220 millones de euros que el París Saint-Germain pagó por Neymar en 2017, el mayor fichaje en la historia del balompié, la cifra está fuera de presupuesto para la mayoría de los clubes de clase media de Europa.

Actual campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, y ya dueño de una nómina estelar, el Flamengo es el único club sudamericano que aparece en el Top-30 de los equipos con mayores ingresos del mundo de la consultora financiera Deloitte.

A continuación, un repaso por transferencias en ligas europeas que contextualiza el caso de Paquetá, con datos del portal especializado Transfermarkt.

- España -

El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid han hecho fichajes superiores a los 100 millones de euros en España, pero son los únicos equipos de ese país que han sobrepasado el monto de 42 millones por un futbolista.

La transferencia más alta de un club español, excluyendo al trío, la protagonizó el Valencia en 2018, cuando pagó 40 millones por el portugués Gonçalo Guedes.

El récord en la liga española lo tiene el Barça, que en 2017 desembolsó 148 millones de euros por el francés Ousmane Dembélé, actualmente en el PSG.

- Inglaterra -

El poderío económico de la Premier League se hace notar en los últimos años.

Incluso los clubes fuera del Big Six -Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Tottenham- tienen billeteras llenas para atraer talento de otras ligas europeas.

Aun así, el fichaje de Paquetá, de 28 años, por el Flamengo sería un récord para clubes ingleses modestos como Leeds, Crystal Palace o Bournemouth.

- Italia -

No muchos equipos italianos pueden pagar 42 millones de euros por un jugador, y menos cuando la época de la Serie A como la liga más rica de Europa, en las décadas de 1980 y 1990, quedó atrás.

Aunque la Juventus cruzó el umbral de los 100 millones cuando fichó a Cristiano Ronaldo desde el Real Madrid en 2018, solo una vez el histórico Milan -siete veces campeón de Europa- sobrepasó en una transferencia el monto que el Fla paga al West Ham por Paquetá.

Lo hizo en 2019, cuando fichó al portugués Rafael Leão por 49,5 millones.

- Alemania -

El Bayern de Múnich se dio el gusto de fichar al inglés Harry Kane por 95 millones de euros en 2023 o al colombiano Luis Díaz por 75 millones en 2025.

Sin embargo, otros grandes equipos de la Bundesliga como el Bayer Leverkusen o el Borussia Dortmund jamás han llegado a la cifra de 42 millones en una transferencia.

- Francia -

El PSG suele ser noticia por grandes movimientos en el mercado de pases, como ocurrió en los casos de Neymar o Kylian Mbappé.

Por Mbappé, hoy estrella en el Real Madrid, pagó 180 millones al Mónaco en 2018.

No obstante, en contraste, el fichaje récord del Olympique de Lyon fue el del central senegalés Moussa Niakhaté, el año pasado, por 31,9 millones.

- Portugal -

Solo un jugador ha sido más caro de lo que es Paquetá para el Flamengo en la liga portuguesa: el argentino Enzo Fernández, por quien el Benfica pagó 44,2 millones de euros al River Plate en 2022.