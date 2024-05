para acabar con la inflación habrá que reducir la demanda: barkin de la fed

(Añade comentarios de rueda de prensa)

COLUMBIA, Carolina del Sur, 6 mayo (Reuters) - El fin de la batalla contra la inflación requerirá probablemente un golpe a la demanda, tras un año en el que las presiones sobre los precios se enfriaron en gran medida gracias a las mejoras en el lado de la oferta de la economía, sin apenas cambios en la tasa de desempleo, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

"El año pasado obtuvimos muchos beneficios por el lado de la oferta", dijo Barkin, señalando el aumento de la inmigración y el incremento de la productividad como fuerzas que permitieron a la economía crecer con rapidez y añadir puestos de trabajo, al tiempo que permitían que la inflación cayera rápidamente.

Pero con el ritmo de aumento de los precios posiblemente estancado en una tasa por encima del objetivo de la Fed, "tiendo a imaginar que vamos a necesitar un poco más de margen de la demanda para llegar hasta el final" de nuevo a la meta, afirmó a periodistas después de un evento en el Rotary Club de Columbia.

Barkin se mostró "optimista" sobre el nivel actual del tipo de interés de referencia, de entre el 5,25% y el 5,5% desde julio, y señaló que no esperaba un recalentamiento de la economía, pero apuntó que su percepción de los riesgos para la Fed se inclina hacia una inflación más difícil de controlar de lo esperado.

"Sigo apostando por la inflación", dijo Barkin. "Es un camino difícil de recorrer (...) No significa que no se vaya a recuperar. Sólo significa que se tarda un tiempo (...) en convencer a los que fijan los precios de que no tienen realmente ninguna posibilidad" de subidas agresivas.

Barkin ha votado este año a favor de la política de tipos de interés y apoyó a la Fed en su decisión de la semana pasada de mantenerlos estables. Sus comentarios sugieren que la fase final del control de la inflación puede depender del tipo de golpe al crecimiento económico que los responsables políticos han estado esperando evitar.

Agregó que seguía considerando fuerte la demanda, pero que el tipo de desaceleración necesaria para acabar con la lucha de la Fed contra la inflación no deb ser tan profunda. "Si la economía se enfría, no tiene por qué ser tan dolorosa" como la brusca desaceleración de 2007 a 2009, por ejemplo, opinó.

"La economía avanza hacia un mayor equilibrio, pero nadie quiere que resurja la inflación. Hemos dicho que queremos ganar mayor confianza en que la inflación avanza de forma sostenible hacia nuestro objetivo del 2%. Y dado el fuerte mercado laboral, tenemos tiempo para ganar esa confianza", añadió. (Reporte de Howard Schneider; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Raúl Cortés Fernández)