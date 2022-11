Para Arabia Saudita "nada ha cambiado" desde la victoria sobre Argentina en el Mundial

La gran hazaña de Arabia Saudita contra Argentina (victoria por 2-1), primera gran sorpresa del Mundial de Catar, no ha "cambiado nada" para el seleccionador del país, Hervé Renard, según dijo el viernes antes del segundo partido de su equipo contra Polonia.

"Nada ha cambiado en nuestra mente. Sabemos de dónde venimos y mantenemos nuestra humildad. Sabemos que sin eso no podremos hacer un buen partido mañana", dijo Renard en rueda de prensa.

Después de su inesperado triunfo contra la Argentina de Lionel Messi, Arabia Saudita puede clasificarse para los octavos de final del Mundial si vence a la Polonia de Robert Lewandowski.

Los 'Halcones Verdes' solo han alcanzado esta fase de la cita mundialista en una ocasión, en el Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos.

"Por el momento, estamos centrados y nada cambia. Seguimos siendo el equipo más débil, en términos de la clasificación de la FIFA y la experiencia", añadió el francés, que ganó la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones, en 2012 con Zambia y en 2015 con Costa de Marfil.

Arabia Saudita ocupa el puesto 51 en la clasificación de la FIFA, el segundo peor equipo de Catar, solo por delante de Ghana.

"Lo más importante al final de la fase de grupos es terminar en uno de los dos primeros puestos, pase lo que pase, lo más importante es clasificarse para la siguiente ronda", añadió Renard.

Un vídeo publicado por la Federación de Fútbol de Arabia Saudita ha circulado por las redes sociales en el que se le ve motivando a su equipo.

"A veces funciona, a veces haces lo mismo y no funciona. Tengo que presionar a mis jugadores. Si no me gustan ciertas cosas, tengo que decírselo", explicó el seleccionador de Arabia Saudita.

"Cuando juegas contra jugadores como Messi, Lautaro Martínez o Ángel Di María en el primer partido, los jugadores siempre están motivados", concluyó Renard.

mw/tba/djm/psr

AFP