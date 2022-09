Para el jefe de la ONU, inundaciones de Pakistán son una "masacre climática" de escala desconocida

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este sábado que las inundaciones de Pakistán han provocado una "masacre climática" de magnitud inédita.

"He visto muchos desastres humanitarios en el mundo, pero nunca he visto una masacre climática de semejante escala. Sencillamente no tengo palabras para describir lo que he visto hoy", declaró Guterres en una conferencia de prensa en la ciudad portuaria de Karachi.

