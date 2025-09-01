Para el Salón de la Fama, Thurman Thomas, los corredores merecen mejores contratos

La voz de Thurman Thomas se elevó con una intensidad, expresando consternación por cómo la posición de corredor ha depreciado su valor en la NFL actual.

Es bastante malo para el miembro del Salón de la Fama ver cómo los mejores corredores se han vuelto desechables, después de que Christian McCaffrey, Saquon Barkley y Derrick Henry cambiaron de equipo en los últimos tres años.

Y ni hablar de los salarios. En 1993, firmó una extensión de contrato de cuatro años por US$13,5 millones que lo convirtió a él y al defensive end Bruce Smith en los jugadores mejor pagados de los Bills de Buffalo en salario anual, ganando US$275.000 más por año que el mariscal de campo Jim Kelly.

En lugar de recompensar a los corredores por su producción una vez que expiran sus contratos de novato, como sucede en casi todas las demás posiciones, el MVP de la NFL de 1991 se quejó de que los equipos, en cambio, los dejan ir dando preferencia al siguiente jugador más joven y más barato.

"Aún mereces un contrato. El primer equipo te ha hecho pasar por un infierno y, sin embargo, todavía estoy listo para seguir. No he tenido lesiones. Ahora dame mi maldito dinero", dijo Thomas a The Associated Press.

Es por esto que sólo tres corredores —Barkley, McCaffrey y Henry— están promediando 15 millones o más de salario esta temporada, en comparación con 26 receptores, según Spotrac.com.

"Ni siquiera es dinero de receptor", dijo Thomas, antes de romper en una carcajada. "Es como si estuviéramos colgando con los pateadores y los pateadores de despeje".

Las cosas no han caído tan bajo, pero Thomas no está muy lejos dado que los corredores están obteniendo una porción sustancialmente más pequeña del pastel salarial en un momento en que el tope salarial de la liga superó los 81 millones en 2020.

Cambio de valores

Esto se refleja este año en los números de la etiqueta de franquicia de la NFL, basados en los cinco salarios más altos en cada posición.

La etiqueta no exclusiva de poco más de 12 millones para corredores ocupó el décimo lugar de 11 posiciones, y los pateadores/pateadores de despeje de alrededor de 6,5 millones. En 2011, la etiqueta de corredor fue 9,6 millones, ocupando el octavo lugar, por delante de los safeties, alas cerradas y pateadores/pateadores de despeje.

"Realmente es una liga de pase, y creo que la gente lo acepta", dijo el gerente general de los Bills, Brandon Beane, a The AP.

"Tienes que tener un mariscal de campo, así que empieza ahí. Y luego tienes que empezar protegiéndolo. Y luego queremos ir tras el otro", agregó.

"Se trata de dónde quieres poner tu dinero".

Disputa con James Cook

Es una pregunta que Beane enfrentó esta temporada baja al resolver una disputa contractual con el corredor James Cook, quien se negó a practicar durante una semana antes de firmar una extensión de contrato de cuatro años por US$46 millones.

El joven de 25 años no obtuvo el acuerdo de US$15 millones por año que inicialmente propuso en las redes sociales después de una temporada en la que colideró la NFL con 16 touchdowns por carrera. Pero el valor total de su nuevo contrato ocupa el segundo lugar entre los corredores, y el séptimo en general al deberse US$10,35 millones esta temporada.

Aunque contento con el acuerdo, Cook aún cree que la posición sigue estando subvalorada.

"Nos golpean mucho y trabajamos mucho, así que siempre vamos a recibir la peor parte", dijo Cook a The AP una semana después de firmar su nuevo acuerdo. "Pero tendemos a trabajar a través de eso, y vamos a seguir empujando a través de eso y mejorar".

En un intento por aumentar los salarios, Cook fue parte de una cadena de mensajes de texto con otros corredores de la NFL que incluía a Barkley y Henry.

"Nos unimos porque nos subestimaron", dijo Cook en julio, señalando que Barkley y Henry elevaron el listón al firmar extensiones de contrato esta temporada baja. "Lo que hicieron, nos ayudó. Y vamos a seguir empujando para obtener lo que merecemos".

Extensiones de Barkley y Henry

Henry, de 31 años, firmó una extensión de dos años por US$30 millones, convirtiéndose en el corredor mejor pagado de la NFL con 30 años o más.

Barkley firmó una extensión de dos años por US$41,2 millones, convirtiéndose en el primer corredor de la NFL en promediar más de US$20 millones por temporada, lo que solo lo coloca en el puesto 95 en la lista de este año.

Barkley espera que su contrato establezca una tendencia para otros corredores, refiriéndose específicamente a Cook, Bijan Robinson de Atlanta y Jahmyr Gibbs de Detroit.

"Espero que lo superen. Así es como lo veo", dijo Barkley en marzo. "Se trata de construir la posición. ... Está sucediendo en todas las demás posiciones. Creo que debería suceder para nuestra posición también".

El draft de este año proporcionó un rayo de esperanza para la posición con Ashton Jeanty (la sexta selección de Las Vegas) y Omarion Hampton (22mo por los Chargers) seleccionados en la primera ronda, y cuatro tomados entre los primeros 50. Duplicó el promedio de dos corredores seleccionados entre los primeros 50 en los seis drafts anteriores. Sin embargo, más equipos están utilizando un enfoque por comité para los corredores, rotando a dos e incluso tres jugadores dependiendo de la situación, disminuyendo aún más el valor de la posición porque están recibiendo menos toques.

La temporada pasada, seis jugadores superaron las 300 acarreos, liderados por los 345 de Barkley.

En 2006, diez jugadores superaron los 300 acarreos, incluido el récord de la NFL de una sola temporada de Larry Johnson con 416, a pesar de que los equipos jugaban un juego de temporada regular menos.

___

Contribuyeron el escritor de fútbol americano profesional de AP Josh Dubow y los escritores deportivos de AP Larry Lage y Stephen Whyno.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes