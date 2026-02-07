Para embajador de EEUU en Israel, la tregua en Gaza da frutos

"Ya está funcionando, en el sentido de que en los últimos cuatro meses no hemos tenido que refugiarnos ni esquivar un misil balístico", dijo Huckabee.

Respecto a la siguiente fase del acuerdo de tregua, el embajador afirmó: "será un proceso metódico, pero ya está en marcha. El único paso importante que aún queda por completar es el desarme de Hamás, pero creo que también va por buen camino".

Al hablar sobre el ritmo de las evacuaciones médicas de Gaza tras la reapertura del cruce de Rafah, Huckabee explicó que el proceso requiere una rigurosa evaluación y enfatizó que las personas "deben ser examinadas adecuadamente para evitar la entrada o salida de terroristas".

Con respecto a la Junta de Paz, aclaró que está compuesta por "personas que realmente desean trabajar arduamente y hacer que Gaza vuelva a ser habitable" y criticó las anteriores iniciativas de ayuda internacional por su ineficacia. (ANSA)