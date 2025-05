Para ganar la Champions se necesita concentración, no estar obsesionados: DT del Inter

Por Trevor Stynes

MÚNICH, Alemania, 30 mayo (Reuters) - El Inter de Milán está decidido a vengar su derrota en la final de la Liga de Campeones de 2023, aunque su entrenador, Simone Inzaghi, advirtió que no dejará que la determinación se convierta en obsesión el sábado contra el París Saint Germain.

"He visto determinación, pero no la obsesión que no debería existir", declaró Inzaghi a periodistas el viernes. "En su lugar, debemos tener la concentración y la determinación adecuadas, y esto es lo que los jugadores me han demostrado en estos días".

"He pedido durante la semana concentración y determinación, pero no obsesión, debemos ser libres, tener la mente libre para prepararnos de la mejor manera posible".

Inzaghi cree que su plantilla tiene la experiencia suficiente para poner en práctica esos planes y dejar atrás la decepción de perder el título de la Serie A ante el Napoli.

"El aspecto psicológico es importante, hemos trabajado de la mejor manera, dejando a un lado la decepción", dijo Inzaghi. "Sabemos cómo se preparan ciertos partidos, tenemos campeones del mundo, tenemos campeones de Europa".

"También hemos adquirido experiencia sobre cómo llegar a la final de la Liga de Campeones, que es un partido muy importante, igual que la final de un Mundial, de una Eurocopa", señaló.

Inzaghi afrontará el partido más importante de la temporada con toda su plantilla disponible, confirmando que el defensa Benjamin Pavard está en forma tras haberse perdido la victoria en semifinales ante el Barcelona y los cuatro últimos partidos de liga.

El DT fue consultado por lo que necesita su equipo para derrotar al PSG de Luis Enrique, que ha ganado todos los trofeos que ha disputado en lo que va de temporada.

"Agresividad y claridad, aunque para ganar un partido tan importante, hará falta todo", sostuvo el DT.

Por su parte, el capitán del equipo, Lautaro Martínez, que cuenta en su palmarés con un Mundial y dos Copas Américas con la selección argentina, está ansioso por añadir un gran logro a nivel de clubes a su currículum.

A pesar de una reciente lesión muscular en el partido de ida de semifinales contra el Barcelona, el delantero afirmó que se encuentra en plena forma y cree que las lecciones aprendidas en la derrota contra el Manchester City en Champions hace dos años serán decisivas para asegurar el primer título de Liga de Campeones del Inter en 15 años.

"Las finales se ganan haciendo un partido perfecto y cuidando todos los pequeños detalles", afirmó Martínez.

"Tenemos un rival al que respetamos, pero sabemos que podemos hacerle daño. Hay que estar a tope, ya que los detalles serán muy importantes. Durante el partido tenemos que centrarnos en frenar al PSG, y queremos aprovechar al máximo nuestra preparación", agregó. (Reporte de Trevor Stynes, información adicional de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)