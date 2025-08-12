Para Israel en Gaza no hay desnutrición generalizada

COGAT, el organismo israelí responsable de la Administración Civil en los territorios palestinos ocupados, afirma haber realizado una "revisión exhaustiva" de los datos y cifras de Hamas sobre muertes relacionadas con la desnutrición, y encontrado "una discrepancia significativa" entre las cifras publicadas por las autoridades palestinas y los "casos documentados, con detalles de identificación completos" en los medios de comunicación y en redes sociales, lo que "plantea dudas sobre su credibilidad".

"Un análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría de las personas demacradas padecían afecciones médicas preexistentes que llevaron al deterioro de su salud, independientemente de su estado nutricional", afirma COGAT, por lo que estos "casos extremos no representan la condición de la población general de la Franja de Gaza".

COGAT concluye que no hay "ninguna señal de desnutrición generalizada" entre los habitantes de Gaza y denuncia "la explotación cínica de imágenes trágicas" por parte de Hamas.

(ANSA).