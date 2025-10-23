Para la Comisión Europea llegó el momento de poner fin al cambio de hora

Cuando los europeos se disponen a pasar este fin de semana a la hora de invierno, la Comisión Europea defendió el jueves la supresión del cambio horario plebiscitado en consultas ciudadanas.

El paso todos los seis meses a la hora de invierno y de verano fue implementada en Europa en los años 1970 para realizar economías de energía en plena crisis petrolera.

La Comisión Europea propuso desde 2018 abolirla en una vasta consulta a través de Europa. 84% de los participantes, o sea cerca de 4 millones de personas, se pronunciaron por terminar con ese uso y luego el Parlamento dio su autorización.

Los partidarios de la supresión subrayan los impactos negativos del cambio de hora en materia de salud o accidentes viales, y destacan que las economías de energía se volvieron modestas debido a la generalización de las iluminaciones de bajo consumo.

Pero la medida nunca fue aplicada, al no lograrse un acuerdo entre los 27 países.

Con motivo del paso a la hora de invierno, los eurodiputados volvieron a plantear el tema, con motivo de un debate en el hemiciclo de Estrasburgo.

"Llegó el momento de poner fin al cambio de hora", abogó el comisario de Transportes Apostolos Tzitzikostas, confirmando que el ejecutivo europeo no abandonó el combate.

La Comisión pidió un nuevo análisis, para confortar sus esfuerzos con miras a la abolición del cambio de hora.

España también lanzó un nuevo llamado a suprimirlo en una reunión el lunes de los ministros de Energía.

