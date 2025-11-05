Para la justicia, los 200.000 euros donados por Ousmane Dembélé a su madre son imponibles
El tribunal administrativo de Rennes rechazó este miércoles la petición de la madre del futbolista del PSG Ousmane Dembélé, Fatimata Dembélé, que pretendía que los 200.000 euros que le dio su hijo...
- 1 minuto de lectura'
El tribunal administrativo de Rennes rechazó este miércoles la petición de la madre del futbolista del PSG Ousmane Dembélé, Fatimata Dembélé, que pretendía que los 200.000 euros que le dio su hijo en 2017 no fuesen sometidos a impuestos.
La cifra fue presentada como "un regalo" por sus 40 años.
El tribunal no quedó convencido con los argumentos de Fatimata Dembélé al comprobar que pasaron más de seis meses entre la fecha del cumpleaños y la transferencia del dinero.
Además, la transferencia "fue realizada a una cuenta bancaria abierta en España, no declarada (...) a la administración fiscal francesa", precisó su veredicto, transmitido a la AFP.
Su abogado, Hubert Lefebvre, durante una audiencia el 15 de octubre de 2025, defendió ese "regalo", proporcionado a los ingresos del delantero.
Durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 en septiembre, Dembélé, ex del FC Barcelona, no pudo contener las lágrimas al dar las gracias a su madre desde el escenario del teatro del Châtelet de la capital francesa.
