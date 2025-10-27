Para la nueva líder de Japón la clave para conectar con Trump podría ser una camioneta Ford F-150

TOKIO (AP) — El presidente Donald Trump llegó el lunes a Japón, donde la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, apuesta por construir una relación personal cordial con el líder de Estados Unidos para aliviar las tensiones comerciales.

Una clave para esta estrategia podría residir en una idea propuesta por el gobierno de Japón de comprar una flota de camionetas Ford F-150, un gesto significativo que también podría ser poco práctico dado lo estrechas que son las calles en Tokio y otras ciudades japonesas.

Es una prueba diplomática temprana para Takaichi, la primera mujer en liderar Japón. Asumió el cargo apenas la semana pasada y cuenta con una débil coalición de apoyo.

Trump se mostró inmediatamente interesado en la idea de las camionetas Ford mientras viajaba a bordo del Air Force One.

"Tiene buen gusto", dijo Trump a los periodistas. "Esa es una camioneta atractiva".

Ambos hablaron por teléfono mientras Trump volaba el sábado. Takaichi destacó su estatus como protegida del difunto primer ministro Shinzo Abe, un favorito de Trump desde su primer mandato, y dijo que lo elogió por negociar el alto el fuego en Gaza que llevó al regreso de los rehenes retenidos por Hamás.

"Pensé que (Trump) es una persona muy alegre y divertida", dijo ella. "Él me reconoce bien y dijo que me recuerda como una política a quien el (ex) primer ministro Abe realmente apreciaba", comentó. "Y le dije al presidente que espero con gran entusiasmo darle la bienvenida en Tokio".

Trump pasó el domingo en Malasia, donde participó en una cumbre regional, y partió el lunes por la mañana hacia Japón. Mientras estaba en el Air Force One el lunes, dijo que planeaba hablar en Tokio sobre la "gran amistad" entre Estados Unidos y Japón.

El reportero de AP Chris Megerian contribuyó desde Kuala Lumpur, Malasia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.