Para la OMS, la retirada de EEUU "pone en peligro" a ese país y al resto del mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse de esa agencia de la ONU es peligrosa tanto para Washington como para el resto del mundo.

Tan solo unas horas después de ser investido en el cargo, el 20 de enero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto para que Estados Unidos abandonara la OMS.

El procedimiento para dejar la agencia, que dura un año, debería terminar la próxima semana y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a los periodistas que lamenta profundamente esa decisión.

"La retirada de la OMS es una pérdida para Estados Unidos y también es una pérdida para el resto del mundo", afirmó desde la sede de la agencia, en Ginebra.

Según él, la medida "pone en peligro la seguridad de Estados Unidos (...) y la del resto del mundo".

Tedros subrayó que "Estados Unidos se beneficia de numerosas acciones de la OMS (...), especialmente en materia de seguridad sanitaria" y que, por eso, "Estados Unidos no puede estar seguro sin colaborar con la OMS".

El consejero jurídico principal de la agencia, Steve Solomon, declaró que todavía no se puede prever cuándo exactamente será efectiva esa retirada.

Según explicó a la prensa, Washington tomó sus disposiciones en 1948 para reservarse el derecho a retirarse de la OMS, en función de ciertas condiciones.

Una de esas condiciones es que debía avisar con un año de antelación y otra, que para retirarse debía haber pagado todas sus cotizaciones del ejercicio en curso.

Sin embargo, Estados Unidos acumula "retrasos de pagos para 2024 y 2025", indicó, y dijo que los Estados miembros de la OMS deberían examinar si esa condición se cumple o no. No precisó cuánto dinero debe Washington.