Para la ONU, la catástrofe de El Fasher, en Sudán, se habría podido evitar

Las atrocidades cometidas en la toma de El Fasher, en Sudán, fueron una "catástrofe" que se hubiera podido evitar, lamentó el lunes el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, quien teme que la situación se repita en el Kordofán

"Mi oficina alertó sobre el riesgo de atrocidades masivas en la asediada ciudad de El Fasher durante más de un año", declaró Volker Türk ante el Consejo de derechos humanos de la ONU, en Ginebra

"Antes documentamos en varias ocasiones patrones de tales atrocidades, especialmente durante la ofensiva de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR) para apoderarse del campamento de Zamzam (...) la amenaza era evidente, pero nuestras advertencias fueron ignoradas", agregó

La toma de El Fasher por los paramilitares de las FSR se caracterizó, según informes, por masacres, violaciones y secuestros

"La responsabilidad de esas atrocidades incumbe enteramente a las FSR, sus aliados y a quienes los apoyan", pero "la comunidad internacional debe hacer más", afirmó Türk

Ambos beligerantes están acusados de cometer atrocidades en el conflicto en Sudán

Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército regular y las FSR sumió más de 21 millones de personas en la inseguridad alimentaria en todo Sudán

Desde la toma de El Fasher, último bastión del ejército en la vasta región vecina de Darfur (oeste del país), los paramilitares recentraron sus operaciones en el Kordofán, una zona estratégica que conecta a las regiones en manos del ejército en el norte, el este y el centro, y el Darfur

En las últimas dos semanas, el ejército sudanés y sus aliados atacaron posiciones en Kadugli y Dilling, pero "los bombardeos con drones de ambos campamentos siguen, causando decenas de muertos y heridos entre los civiles", indicó Türk

"En un período de poco más de dos semanas, hasta el 6 de febrero, según la documentación de mi oficina, unos 90 civiles murieron y 142 resultaron heridos en bombardeos con drones realizados por las FSR y las FAS (Fuerzas armadas sudanesas)", precisó