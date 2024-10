Para las elecciones de EEUU, la AP realiza el mayor acto periodístico del mundo

Mucho antes de la llegada del internet, los teléfonos inteligentes o las redes sociales, The Associated Press ya daba a conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Nuestro papel fundamental en la democracia estadounidense –el mayor acto de periodismo del mundo– se remonta a 1848, cuando anunciamos el triunfo de Zachary Taylor para la Casa Blanca.

Hoy, casi dos siglos después, la AP sigue siendo el modelo de referencia para obtener información confiable la noche de las elecciones.

Como una organización de noticias global independiente y no partidista, nuestro trabajo es proporcionar información basada en hechos que ayude a los votantes a tomar decisiones en las urnas. No tenemos ninguna agenda política ni algún interés particular: estamos centrados exclusivamente en hacerlo bien.

La AP está preparada una vez más para anunciar con precisión los resultados de las elecciones en todos los niveles el próximo 5 de noviembre, desde la Presidencia hasta el Congreso y las elecciones estatales y locales en los 50 estados. Anunciaremos a los ganadores de 5.000 elecciones en todo el país sin temor ni favoritismo, basándonos únicamente en los hechos. En 2020, la AP acertó en todos los pronósticos electorales para presidente, gobernadores, Senado y Cámara de Representantes de Estados Unidos, y en general tuvo una precisión de más del 99,9%. Si bien nos esforzamos por informar los resultados lo más rápido posible, nuestro objetivo principal es hacerlo bien, sin importar cuánto tiempo lleve.

Este importante trabajo se realiza en un momento en el que el electorado se ha vuelto cada vez más escéptico con respecto a los resultados electorales. Una encuesta de AP-NORC de 2023 mostró que sólo el 44% de los estadounidenses tenía mucha confianza en que los votos en las elecciones presidenciales de 2024 se contarán con precisión.

Esto nos indica que en la AP debemos hacer un mejor trabajo para explicar y desmitificar el proceso.

Y lo estamos haciendo. Además de brindar una cobertura electoral factual antes, durante y después de la noche de las elecciones, la AP está redoblando sus esfuerzos para explicar las elecciones. Sabemos que no es suficiente informar los resultados. Necesitamos mostrar nuestro trabajo: ser claros sobre los números que hemos analizado, de dónde provienen y cómo hemos garantizado su integridad. Tiene nuestro compromiso de que seremos lo más transparentes posible sobre nuestro proceso para anunciar a los ganadores de las contiendas electorales.

Después de todo, esto es algo que la AP ha estado haciendo durante la mayor parte de dos siglos. Desde el comienzo de la República, las elecciones en Estados Unidos se han supervisado a nivel estatal y local; no hay un organismo federal que cuente los votos o comparta los resultados. Es por eso que la AP intervino para llenar ese vacío poco después de nuestra fundación en 1846: para entregar al mundo, de forma independiente, los resultados electorales.

Desempeñamos un papel crucial en el proceso democrático estadounidense. Hemos llevado a cabo esta responsabilidad a través de guerras mundiales y pandemias, disturbios políticos y sociales. Ninguna organización ha dado a conocer a los ganadores de las elecciones por más tiempo que la AP.

Esperamos volver a ofrecer resultados en los que pueda confiar. Puede estar seguro de que The Associated Press hará las cosas bien, tal como lo hemos hecho durante más de 170 años.

AP