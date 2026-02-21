Para las empresas europeas, el alivio arancelario en EEUU trae un problema

Por Elisa Anzolin, Christoph Steitz, Emma Rumney y Dominique Patton

MILÁN/FRÁNCFORT/LONDRES/PARÍS, 21 feb (Reuters) - Desde los productores de vino hasta las empresas químicas y las destilerías europeas, la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anula ‌gran parte de los aranceles comerciales del presidente ‌Donald ⁠Trump tiene una consecuencia negativa: unas perspectivas comerciales aún más inciertas.

En una decisión que tendrá repercusiones en la economía mundial, el máximo tribunal estadounidense anuló los aranceles generalizados impuestos por Trump en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional, lo que supuso ​una dura derrota ⁠para el presidente ⁠republicano.

Pero mientras muchas empresas se alegraron tras largas batallas legales contra los aranceles, los grupos comerciales, las empresas y los analistas europeos temen que la ​sentencia pueda complicar aún más las relaciones comerciales tras los duros acuerdos comerciales del año pasado.

"Esta sentencia (...) corre el riesgo de crear un efecto boomerang, ‌generando más incertidumbre y una congelación de los pedidos mientras los operadores esperan un marco ​regulatorio más claro", dijo Paolo Castelletti, secretario general de la asociación italiana ​de vinos UIV.

Estados Unidos es el principal mercado para los vinos italianos, con unas exportaciones de 1.900 millones de euros (2.300 millones de dólares) en 2024, lo que supone casi una cuarta parte del total de envíos de vino de Italia a nivel mundial.

Muchas empresas advirtieron que Trump probablemente buscaría otras vías para imponer aranceles similares, lo que reduciría el beneficio de la reducción de los gravámenes, mientras que la medida podría avivar las tensiones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales. También será difícil ​obtener reembolsos de los aranceles.

En respuesta a la sentencia, Trump anunció nuevos aranceles globales del 10% durante un periodo inicial de 150 días y reconoció que no estaba claro si se producirían devoluciones ni cuándo.

"UNA NUEVA RONDA DE INCERTIDUMBRE"

Steve ⁠Ovara, presidente del Grupo de Práctica de Comercio Internacional del bufete de abogados King & Spalding, dijo que las empresas a las que asesora su bufete, desde grandes fabricantes estadounidenses hasta grupos de consumo ‌y tecnología, esperaban en su mayoría que cualquier alivio de los aranceles fuera de corta duración.

"El principal problema al que se enfrentarán todos, al menos a corto plazo, es una mayor incertidumbre", dijo.

Wolfgang Grosse Entrup, director general del lobby químico y farmacéutico alemán VCI, que representa a empresas como BASF , Bayer y Evonik, se mostró de acuerdo.

"Para nuestras empresas, esto no supone el inicio de una fase de estabilidad, sino una nueva ronda de incertidumbre. Quien crea que esto significa que el conflicto arancelario ha terminado está equivocado", dijo. "En cualquier momento pueden aplicarse nuevos aranceles basados en un fundamento jurídico diferente".

Peter Sand, analista jefe de la plataforma de precios de transporte Xeneta, ‌señaló que el riesgo político sigue presente para los transportistas, y que la tendencia a reducir el riesgo de las cadenas de suministro es "irreversible".

"El daño a las ⁠cadenas de suministro de muchos transportistas ya está hecho y probablemente no se pueda revertir", afirmó.

NO HAY UNA "SOLUCIÓN MILAGROSA" PARA ELIMINAR LOS ARANCELES

La asociación ‌francesa de cosméticos FEBEA, que cuenta con empresas como L'Oreal entre sus miembros, dijo que se mostraba "muy cautelosa" con respecto a la ⁠sentencia y que estaría atenta a la respuesta del Gobierno estadounidense, incluyendo la posibilidad de nuevos aranceles.

"Todos estamos acostumbrados ⁠a los giros y vueltas en este tema de los aranceles aduaneros", afirmó el secretario general de la FEBEA, Emmanuel Guichard.

Massimiliano Giansanti, presidente de la asociación de agricultores italianos Confagricoltura, dijo que la sentencia estadounidense "desmantela toda la base jurídica" de los aranceles de Trump, pero advirtió que complica las cosas a los exportadores justo cuando se estaban adaptando a los aranceles estadounidenses.

"Todo esto genera una profunda inestabilidad en un momento en el que necesitamos certidumbre y hemos iniciado un proceso junto con nuestros ‌importadores estadounidenses", dijo.

En Irlanda, los exportadores de whisky están a la ​espera de ver qué sucede antes de tomar medidas, según Eoin Ó Catháin, director de la Asociación Irlandesa del Whisky, quien añadió que las negociaciones políticas y la distensión son más propicias para resolver los problemas relacionados con los aranceles.

"No se trata de una solución milagrosa para eliminar los aranceles", afirmó. "Es solo otra complicación, otro giro inesperado en la historia".

(1 dólar = 0,8490 euros)

(Reporte de Elisa Anzolin, Christoph Steitz ‌y Emma Rumney; reporte adicional de Dominique Patton y Stine Jacobsen; redacción de Adam Jourdan; edición de Nick Zieminski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)