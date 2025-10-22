Para las mujeres políticas japonesas la lucha continúa tras la elección de Takaichi

Por primera vez, una mujer gobierna Japón. Pero la "victoria simbólica" de la designación de Sanae Takaichi no cambia las expectativas sociales de otras políticas, presionadas para priorizar sus familias sobre sus carreras.

La Afp entrevistó a tres políticas locales sobre los obstáculos que enfrentan en el mundo masculino de la política japonesa.

- "Nunca tuvimos una mujer alcaldesa" -

Cuando Makoto Sasaki se postuló a las elecciones municipales de una ciudad del noreste de Japón a los 26 años de edad, algunos votantes le recomendaron formar una familia en lugar de hacer política.

Dos años después, Sasaki ocupa uno de los 22 escaños concejales de Miyako, la mitad de cuyos integrantes son hombres de más de 70 años. Solo hay tres mujeres.

En Japón, los roles de género permanecen rígidamente arraigados. Se espera que las mujeres se ocupen del hogar y la familia, incluso cuando trabajan. Están ampliamente subrepresentadas en la política y los negocios.

"Mientras no abordemos las estructuras sociales, como la brecha de género, la distribución de las tareas domésticas, el trabajo de cuidados", el número de mujeres en la política "no aumentará", considera Sasaki.

Takaichi, del ala conservadora del Partido Liberal Democrático (PLD) y admiradora de Margaret Thatcher, prometió un gobierno con una proporción "escandinava" de mujeres... pero al final solo designó a dos.

Sasaki considera "extraordinario" que una mujer dirija el país, pero duda que la conservadora Takaichi promueva la igualdad de género.

"Mi departamento, Iwate, nunca ha tenido una mujer gobernadora ni alcaldesa", lamenta.

Japón figura en el lugar 118 de 148 en el informe de 2025 del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género.

La Cámara Baja del Parlamento tiene solo 15% de mujeres.

Tras volver a Miyako después de vivir en varias grandes ciudades, Sasaki quería cambiar la política a nivel local.

Pero rápidamente enfrentó prejuicios: "Me dijeron que no podría casarme si trabajaba tanto", o que "no sería una adulta realizada sin tener hijos".

“Las madres deben acudir”

En Toma (oeste), Chihiro Igarashi de 37 años, política local y madre de dos niños pequeños, confiesa estar "preocupada constantemente" por tener que conciliar su vida familiar con su mandato.

"La idea de que son las madres quienes deben acudir en caso de emergencia está profundamente arraigada", explica Igarashi.

Según datos oficiales de 2021, las madres japonesas de niños pequeños dedican en promedio 7 horas y 28 minutos al día a las tareas domésticas y el cuido, frente a una hora y 54 minutos de los padres.

Igarashi desconfía de Takaichi por sus posturas contra el matrimonio homosexual y a favor de mantener la ley que impone un apellido único a las parejas casadas.

La nueva dirigente defiende también la sucesión masculina en la familia imperial.

"Pero su tenacidad merece respeto (...) Tuvo que hacer esfuerzos extraordinarios", reconoce Igarashi, una de las únicas dos mujeres entre los 13 concejales municipales de Toma.

En Nara, ciudad natal de Takaichi, algunos esperaban que ella abriera "nuevas perspectivas" para las mujeres en política.

Pero otros siguen escépticos. "Tengo la impresión de que los hombres son un poco más sólidos en términos de liderazgo", señala Satoe Tominaga, de 77 años.

Libres de expectativas sociales

En Atsugi, cerca de Tokio, Erika Tsumori de 34 años es una política local y madre separada con dos niños que defiende liberar a las mujeres de las expectativas sociales y los prejuicios.

"Mi ciudad es conservadora, así que me pidieron no decir abiertamente que soy madre soltera", recuerda.

"También me dijeron que no era una candidata digna porque llevaba pendientes largos", considerados como poco formales.

"Creo que eso está cambiando", asegura, al señalar que el número de candidatas está aumentando.

Algún día, dice, "seguramente habrá más mujeres en la política".

