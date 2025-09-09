Para McIlroy y los europeos, comienza la preparación para la Ryder Cup.

Sobre el papel, el equipo europeo que acude a Nueva York para defender la Copa Ryder difícilmente podría ser más similar al grupo campeón de hace dos años.

Sin embargo, al observar más de cerca, muchas cosas son diferentes.

Jon Rahm y Tyrrell Hatton se fueron a LIV Golf. Bob MacIntyre, un novato en Roma, ahora se encuentra entre los 10 mejores jugadores del mundo. Viktor Hovland modificó su swing. Ah, y Rory McIlroy completó el Grand Slam de su carrera.

No es de extrañar, entonces, que McIlroy no pueda esperar para el viaje de práctica del equipo la próxima semana a Bethpage Black, sede de los duelos de la Copa Ryder del 26 al 28 de septiembre, en un intento por redescubrir el vínculo que llevó al equipo europeo al triunfo en Italia en 2023.

“Creo que reunirnos todos de nuevo y construir eso nuevamente va a ser realmente importante, pero creo que será fácil cuando todos estemos juntos", dijo McIlroy el martes. “Es como si nada realmente hubiera cambiado”.

De hecho, para los europeos, la preparación para la Ryder comienza en el Campeonato BMW PGA en Wentworth esta semana.

Once de los 12 miembros del equipo de Luke Donald competirán en el evento —Sepp Straka es el único ausente— y se reunirán para una cena el martes por la noche. El tour europeo ha colocado a los jugadores en los mismos grupos para las rondas iniciales del jueves y viernes: Justin Rose con Tommy Fleetwood; Ludvig Åberg con Matt Fitzpatrick; Hovland con el único novato Rasmus Højgaard; MacIntyre con Hatton; y McIlroy con Rahm y Shane Lowry.

Los 11 jugadores volarán a Nueva York el domingo por la noche después de la ronda final, se unirán a Straka y jugarán rondas de práctica en Bethpage el lunes y martes. Después de eso, según McIlroy, tendrán “un poco de diversión” juntos el resto de la semana.

“Podrías argumentar que los 12 chicos que tenemos yendo a Nueva York son golfistas más experimentados de lo que eran hace dos años cuando la mayoría de nosotros estábamos en Roma”, dijo McIlroy.

Mientras McIlroy viene de una victoria en su casa, el Abierto de Irlanda, el domingo, el Campeonato BMW PGA será el primer torneo de Fleetwood desde que ganó el Campeonato del Tour —su primer título en el Tour de la PGA Tour— y US$10 millones como campeón de la FedEx Cup.

Sin embargo, eso ha quedado en un plano secundario.

“Estamos comprometidos con la Copa Ryder y hay Copa Ryder por toda la televisión y me encanta eso. Me encanta ver esas cosas. Me encanta ser parte del proceso ahora, es como que el equipo está listo y la Copa Ryder", dijo el inglés.

“Creo que el domingo y la próxima semana, los días de práctica son una gran parte de ello... hacer que fluyan los jugos y estar juntos, es la mejor sensación", añadió.

