Para millones que viven en casas rodantes en EEUU, el agua potable no está garantizada

La peor agua que Colt Smith ha visto en 14 años con la División de Agua Potable de Utah fue en un parque de casas rodantes, donde los residentes la bebieron durante años antes de que los funcionarios estatales descubrieran que estaba contaminada.

El agua del pozo contenía arsénico cancerígeno hasta diez veces el límite federal. Smith tuvo que poner al parque rural bajo una orden de no beber que duró casi 10 años.

"El Departamento de Salud nos lo refiere como... '¿Por qué no lo están regulando ustedes?' No teníamos idea de que existía", dijo.

Más de 50 años después de que se aprobó la Ley de Agua Potable Segura para garantizar que el agua de los estadounidenses esté libre de bacterias dañinas, plomo y otras sustancias peligrosas, millones de personas que viven en parques de casas remolque no siempre pueden contar con esas protecciones básicas.

Una revisión de The Associated Press encontró que casi el 70% de los parques de casas rodantes que operan sus propios sistemas de agua violaron las normas de agua potable segura en los últimos cinco años, una tasa más alta que las empresas de servicios públicos que suministran agua a ciudades y pueblos, según datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Y los problemas probablemente son aún mayores porque la base de datos de la EPA no captura todos los parques.

Incluso donde los parques obtienen agua de una fuente externa, como una ciudad, el agua limpia que entra puede contaminarse si pasa por una infraestructura problemática antes de llegar a los grifos de los residentes. Debido a que la EPA en general no requiere que esta agua sea examinada y regulada, los problemas pueden pasar inadvertidos.

Utah es uno de los pocos estados que interviene con sus propias reglas, según una encuesta de AP sobre políticas estatales.

"Si miras hacia atrás en la historia de la Ley de Agua Potable Segura, como en los años de 1970 cuando estaban comenzando, era, 'bueno, mientras la fuente esté protegida, entonces para cuando llegue al grifo, estará bien'. Y eso simplemente no es cómo funciona", dijo Smith.

El desafío de ser “propietarios a medias”

En un parque de casas móviles en Colorado, las aguas residuales crudas se acumularon en una bañera. En un parque de Michigan, los grifos a menudo se secaban y el agua parecía té; en Iowa, parecía café, asustando a los residentes de beberla o de arruinar la ropa que apenas podían permitirse reemplazar. En California, cajas de agua embotellada llenan la cocina de una familia por temor al arsénico.

Casi 17 millones de personas en Estados Unidos viven en casas rodantes. Algunos son jubilados cómodos del Sun Belt.

Muchos otros tienen ingresos modestos y ven los remolques como una inusual oportunidad de ser propietarios de una vivienda.

Para entender cómo el agua en los parques puede tener tantos problemas, es útil recordar que los residentes a menudo son dueños de sus casas pero alquilan el terreno en el que se encuentran. A pesar del nombre, es difícil y costoso mover una casa móvil. Eso significa que son "propietarios a medias", dijo Esther Sullivan, profesora de sociología en la Universidad de Colorado en Denver, quien vivió en varios parques de casas móviles mientras investigaba un libro. Los residentes a menudo soportan un mantenimiento de propiedad "realmente atroz" por parte de los propietarios porque todo su dinero está invertido en su hogar, dijo.

Pamela Maxey, de 51 años, de Kalamazoo, Michigan, dijo que había olvidado cómo era tener agua limpia y confiable hasta que viajó a la capital de su estado el año pasado para abogar por mejores protecciones para los parques de casas móviles y se hospedó en un hotel. Para entonces, había pasado ocho años en un parque donde las aguas residuales se acumulaban en las casas y el flujo de agua del grifo a veces era débil o descolorido.

"No fue hasta que entré al baño para ducharme que me di cuenta que no tengo que saltar aquí y cerrar los ojos todo el tiempo y asegurarme de que el agua no entre en mi boca porque no sé qué hay en ella", dijo. "Fui a cepillarme los dientes, y simplemente abrí el grifo y me cepillé los dientes con el agua que salía del grifo. No he podido hacer eso en más de un año".

Victoria Silva, estudiante de medicina en Fort Collins, Colorado, estima que el agua en Harmony Village Mobile Home Park, donde vive Silva, se cortó o perdió presión de 20 a 30 veces en aproximadamente tres años allí.

"La gente no se da cuenta de cuánta agua necesita hasta que el agua se corta por cinco minutos cuando necesitan tirar de la cadena, enjuagarse las manos o hacer un poco de pasta", dijo Silva.

El propietario del parque dice que un profesional con licencia asegura que el agua se mantenga y se examine, y que las interrupciones se minimicen.

Pequeñas compañías de agua, problemas en serie

Estados Unidos tiene unas 50.000 empresas de servicios de agua, la mayoría sirviendo a pequeños pueblos y áreas rurales. Muchas luchan por encontrar personal experto y financiamiento, y violan las normas de agua limpia más a menudo que el puñado de grandes empresas de servicios públicos que sirven a las ciudades. Pero incluso entre las pequeñas empresas de servicios públicos con dificultades, los parques de casas móviles se destacan.

El análisis de AP encontró que más de la mitad de estos parques no realizaron una prueba requerida para al menos un contaminante, o no informaron adecuadamente los resultados, en los últimos cinco años. Y son mucho más propensos a ser infractores reincidentes de las normas de agua potable segura en general. Pero eso es solo parte de la historia. Las verdaderas tasas de violaciones en los parques de casas móviles no son conocidas porque la EPA no las rastrea bien. La base de datos de violaciones de agua potable de la agencia depende de información de los estados que a menudo no categorizan adecuadamente los parques de casas móviles. Cuando Smith buscó por primera vez en la base de datos de Utah en respuesta a una solicitud de AP de datos de los 50 estados, encontró solo cuatro pequeños sistemas de agua identificados como pertenecientes a parques de casas móviles. Con algunas búsquedas de palabras clave, identificó 33 más. Otros parques no están en las bases de datos en absoluto y pueden estar completamente sin regulación. Un día de julio de 2021, funcionarios de la EPA estaban investigando niveles altísimos de arsénico en el agua del grifo en Oasis Mobile Home Park en el desierto del sur de California cuando se dieron cuenta de que el problema iba mucho más allá de un solo lugar. "Literalmente estábamos conduciendo y diciendo, '¡Un momento, hay un montón de parques de casas móviles!'", dijo Amy Miller, quien anteriormente se desempeñó como jefa de cumplimiento de la EPA para la región del suroeste del Pacífico. El agua en estos otros parques estaba fuera de su radar. En algunos, las pruebas encontraron altos niveles de arsénico cancerígeno en el agua que se había proporcionado a los residentes durante años. Es imposible saber cuántos parques no detectados hay por ahí. La mayoría de los estados no están buscando activamente y dicen que encuentran muy pocos. En Colorado, después de que el estado aprobó una nueva ley para requerir pruebas de agua en todos los parques de casas móviles, los funcionarios descubrieron 79 parques con su fuente de agua desconocida. Eso es aproximadamente una décima parte de los parques totales en el estado. Tuberías “como espagueti” en el suelo Muchos parques tienen décadas de antigüedad con tuberías envejecidas que pueden causar problemas crónicos de agua, incluso si el agua que suministra al parque está limpia cuando entra al sistema. Jake Freeman, director de ingeniería en Central States Water Resources, una empresa privada de servicios públicos con sede en Missouri que se especializa en hacerse cargo de pequeños sistemas de agua en 11 estados, dijo que las tuberías de calidad inferior y mal instaladas son más comunes de ver en parques de casas móviles. "Muchas veces, es difícil encontrar las tuberías en los parques de casas móviles porque si hay algún tipo de obstrucción, simplemente la rodean", dijo. "Es como espagueti tendido en el suelo". Después de que una gran tormenta invernal devastó Texas en 2021, Freeman dijo que la empresa encontró tuberías en los parques que había tomado que "estaban apenas enterradas. Algunas de ellas no estaban enterradas".

Cuando las tuberías se rompen y gotean, la presión baja y los contaminantes pueden entrar en las líneas de agua. Además, los parques a veces tienen agua estancada —donde las tuberías terminan o el agua se queda sin usar— lo que aumenta el riesgo de crecimiento bacteriano.

Rebecca Sadosky es jefa de suministro de agua pública en Carolina del Norte, donde las comunidades de casas móviles constituyen cerca del 40% de todos los sistemas de agua. Dijo que los propietarios no siempre se dan cuenta cuando compran un parque que también podrían estar operando una miniempresa de servicios públicos.

"Creo que no saben que están entrando en el negocio del agua", dijo.

No tiene que ser así

Utah es un estado raro que hace cumplir los estándares de agua potable segura incluso dentro de los parques de casas móviles que obtienen su agua de otro proveedor, según la encuesta de AP de los estados. Un pequeño número de otros estados como Nueva Hampshire han tomado algunos pasos para abordar la seguridad del agua en estos parques, pero en la mayoría de los estados, los residentes frustrados pueden no tener a quién recurrir para obtener ayuda más allá del propietario del parque.

En Colorado, cuando Silva preguntó a los funcionarios quién hace cumplir las normas de agua potable segura, "simplemente no podía obtener respuestas claras".

Steve Via, director de regulaciones federales en la Asociación Estadounidense de Obras de Agua, un grupo de servicios públicos, argumentó en contra de regular los parques de casas móviles que obtienen su agua de un municipio, diciendo que eso estiraría aún más un sistema de supervisión ya sobrecargado. Y si esos parques son regulados, ¿qué detendría que las reglas se extiendan a las tuberías de propiedad privada en grandes edificios de apartamentos? La línea tiene que trazarse en algún lugar, dijo.

Via dijo que los residentes de parques donde un propietario se niega a solucionar problemas de agua tienen opciones, incluyendo acudir a los departamentos de salud locales, demandar o quejarse públicamente.

Silva es una de las que lucharon durante años para cambiar las reglas de Colorado antes de que lograran aprobar una ley en 2023 que requiere testeos de agua en cada parque de casas móviles. Da a los funcionarios de salud la capacidad de ir más allá de la ley federal para examinar el sabor, el color y el olor que pueden hacer que la gente tenga miedo de beber su agua, incluso cuando no es un riesgo para la salud. El estado ahora es líder en la protección del agua del grifo en los parques de casas móviles.

Smith, el científico ambiental de Utah, dijo que detener el flujo de agua contaminada en el parque de casas móviles y conectarlo a un suministro seguro se sintió como un punto culminante en su carrera.

Dijo que la cultura de Utah de arreglárselas con escasez de agua contribuyó a una disposición para pruebas y regulaciones más estrictas de lo que requiere el gobierno federal.

"Hay una especie de naturaleza comunitaria de que todos deberían tener acceso a agua limpia", dijo. "Parece trascender las ideologías políticas; parece trascender las ideologías religiosas".

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Walton Family para la cobertura de políticas de agua y medio ambiente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.