Para Moscú, en Groenlandia la UE debe hacer frente a lo que generó

Zakharova realizó esa declaración durante una rueda de prensa.

La diplomática rusa comparó la situación actual con el reconocimiento de la independencia de Kosovo por parte de los países europeos.

"¿En qué se diferencian ambas situaciones? En nada. ¿O acaso pensaron que su lealtad a Estados Unidos los salvaría y los mantendría a salvo?", enfatizó Zakharova, citada por la agencia de noticias Tass.

La portavoz oficial del ministerio ruso sugirió reevaluar el discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, cuando criticó el enfoque unilateral de los países occidentales al adoptar decisiones contra la soberanía serbia sin la aprobación de la ONU.

"Todos insistían en que esto sentaba un precedente", observó Zakharova. "Pero creo que todos pensaban que sería otro.

Que Rusia, como siempre, los intimidaba con sus agresivas aspiraciones hacia otras regiones del mundo", completó. (ANSA).