Para Ranieri sólo la Roma podía convencerlo de volver a dirigir

ROMA (AP) — Claudio Ranieri, aseguró el viernes que la Roma era uno de los únicos dos clubes que podrían persuadirlo para volver como entrenador.

El técnico de 73 años, que comenzó su carrera como jugador en el equipo de la capital, relevó el jueves a Ivan Juric en la Roma, afectada por la crisis.. Es la tercera vez que Ranieri entrenará a su club natal, tras un primer periodo entre 2009 y 2011 y nuevamente en 2019.

“Yo había dejado de entrenar”, dijo Ranieri en su primera conferencia de prensa de regreso. “Tengo que decir que he tenido más ofertas estos últimos meses que cuando gané la Liga Premier con Leicester. Increíble, pero esa es la verdad. Y siempre dije que no”.

Ranieri ayudó a Cagliari a evitar el descenso la temporada pasada y aseguró que ese sería su último trabajo en un club, pero no pudo rechazar a la Roma.

“Le dije a alguien que solo había dos casos en los que podría volver a entrenar: con la Roma o el Cagliari, si algo salía mal allí”, dijo. “Pero estaba muy convencido de que había dejado de entrenar, que vería el fútbol desde otro lugar. Pero el destino quiso que volviera a casa".

“Cuando regresé al Cagliari dije que mi historia comenzó en Cagliari y terminaría en Cagliari. Evidentemente es el destino: comencé en la Roma como jugador y terminaré como director y entrenador”.

Ranieri relató que le hablaron el lunes y voló a Londres para reunirse con los propietarios estadounidenses, Dan y Ryan Friedkin. Allí decidieron que sería el tercer entrenador del equipo de la temporada hasta el final de la campaña cuando asumirá un rol ejecutivo.

Juric, quien reemplazó al popular Daniele De Rossi en septiembre, fue despedido el domingo después de perder 3-2 en Bolonia.

En realidad Ranieri se convierte en el cuarto entrenador de Roma este año, después de que De Rossi tomara el relevo de José Mourinho en enero.

Los aficionados protestaron el despido de De Rossi, quien fue capitán del club. Y han abucheado al equipo durante varios partidos esta temporada, algo que Ranieri les ha rogado que no hagan más.

”(Los jugadores) dan todo y no deberíamos abuchearlos”, dijo. “Ayúdenme. No podemos abuchear a nadie, háganlo al final del partido. Al final del partido me pondré frente a las gradas y pueden abuchearme, pero durante el partido apóyennos”.

Los aficionados ciertamente han tenido mucho que abuchear en una temporada en constante crisis. La Roma ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de la Serie A y se encuentra en el duodécimo lugar a 13 puntos del líder, Nápoles, y a solo cuatro unidades de la zona de descenso.

También ha ganado solo uno de sus cuatro partidos de la Liga Europa.

“No sé (por qué Roma está en esta situación), hay mil preguntas y honestamente no me interesa porque si empiezo a hablar de lo que pasó ayer, no resolveré nada”, dijo Ranieri.

“Ha llegado una persona nueva, un nuevo entrenador, con una pizarra limpia y tengo que hacer todo lo posible con estos jugadores. Así que no me interesa lo que pasó antes, tengo que ver qué pasa desde hoy. Soy responsable de lo que suceda de hoy en adelante”.

Ranieri, quien dirigió su primer entrenamiento el viernes, tendrá un complicado retorno a la Roma debido a que tendrá que ganarse la confianza de los jugadores rápidamente antes de una serie complicada de partidos.

Debutará en nueve días ante el Napoli antes de recibir el siguiente fin de semana al Atalanta, que es segundo de la clasificación. Además, la Roma también juega fuera contra el Tottenham en la Liga Europa a media semana.

“Mi primera charla fue con todos mis asistentes, desde el personal médico hasta el cuerpo técnico, todos tienen que ayudarme porque tengo que cometer la menor cantidad de errores posibles”, dijo Ranieri. “No tengo tiempo para cometer errores, estamos empezando ahora y de inmediato tenemos tres partidos, cada uno más hermoso que el último.

“Tengo que enviar a los aficionados a casa diciendo ‘al menos dimos todo’ —si las cosas salen mal— ‘luchamos hasta el último segundo’. Deberían salir del estadio orgullosos del equipo. Eso es lo que prometo a los aficionados y a mí mismo”.

