Para restaurar la democracia en venezuela hay que respetar la voluntad del pueblo: países de la ue

BRUSELAS, 4 ene (Reuters) - Los países ⁠de la ⁠Unión Europea, con la excepción de Hungría, ⁠pidieron ‌el domingo contención ​a todos los actores ​en Venezuela y ‌dijeron que respetar la ‌voluntad del ​pueblo venezolano es la única forma de restaurar la democracia en el país.

"La Unión Europea hace un llamamiento ⁠a la calma y a ​la contención de todos los actores, para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis", ⁠dijeron en un comunicado 26 países ​de la UE y la jefa de la ‍diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

"Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que ​Venezuela restaure la democracia y resuelva la crisis actual", añade el ‍comunicado. (Reportaje de Kate Abnett;)