Para restaurar la democracia en Venezuela hay que respetar la voluntad del pueblo: países de la UE
BRUSELAS, 4 ene (Reuters) - Los países de la Unión Europea, con la excepción de Hungría, pidieron el domingo contención a todos los actores en Venezuela y dijeron que respetar la voluntad del pueblo venezolano es la única forma de restaurar la democracia en el país.
"La Unión Europea hace un llamamiento a la calma y a la contención de todos los actores, para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis", dijeron en un comunicado 26 países de la UE y la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
"Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restaure la democracia y resuelva la crisis actual", añade el comunicado. (Reportaje de Kate Abnett;)