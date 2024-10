Para votar en Pensilvania, los votantes deben haberse registrado antes del 21 de octubre

La fecha límite para que los residentes de Pensilvania se registren para votar en las elecciones generales de 2024 es el 21 de octubre, sólo 15 días antes del día de las elecciones el 5 de noviembre.

Requisitos para registrarse y votar:

— Los votantes deben tener 18 años de edad el día de las elecciones.

— Deben ser ciudadanos estadounidenses por lo menos un mes antes de las elecciones.

— Deben ser residentes de Pensilvania y del distrito electoral en el que desean votar durante al menos 30 días antes de las elecciones.

Cualquiera que cumpla estos requisitos puede registrarse en persona, por internet o en muchas oficinas gubernamentales, como las del Departamento de Vehículos Motorizados.

Para registrarse, las personas deben proporcionar una identificación. Puede ser un carné de conducir de Pensilvania, un número de tarjeta de identificación del Departamento de Transporte de Pensilvania o los cuatro últimos dígitos del número del Seguro Social del solicitante. Para confirmar la identidad y la dirección actual de un votante, los condados cotejan los números de identificación o del Seguro Social con una serie de bases de datos gubernamentales.

Algunos datos del censo electoral pasan entonces a formar parte del registro público, incluidos nombres, direcciones, fechas de nacimiento, historial de voto y distrito electoral, así como el número de teléfono si los votantes incluyen esa información. Chris Spackman, director de la Oficina de registro y elecciones del condado de Dauphin, afirmó que los datos del censo electoral pueden utilizarse con fines políticos o no comerciales.

“Todas esas cartas que recibes donde te piden que votes a tal o cual candidato, de ahí es de donde sacan esa información”, indicó.

La información sensible, como el documento de identidad o cualquier parte del número del seguro social, está protegida, incluso de otros poderes del Estado como el legislativo.

Si un votante ha cambiado de nombre o dirección desde que se inscribió, o si quiere cambiar su afiliación política, debe hacerlo antes de la fecha límite del 21 de octubre. Si no lo hace, los cambios se aplicarán en las próximas elecciones.

Los votantes pueden emitir un voto en su lugar de votación anterior para una elección si se mudaron dentro de Pensilvania más de 30 días antes de una elección pero no actualizaron su dirección. Los empleados electorales pueden pedir a estos votantes que rellenen un formulario de cambio de dirección en el centro de votación para actualizar el registro.

Sólo los ciudadanos pueden votar en Pensilvania. Los no ciudadanos que se registren o voten están sujetos a significativas sanciones civiles y penales.

Kyle Miller, estratega político de Pensilvania en Protect Democracy, dijo que ha habido mucha desinformación en torno al voto de los no ciudadanos.

“Los directores electorales de nuestros condados hacen un trabajo excelente para asegurarse de que los no ciudadanos no votan”, afirmó. “En un caso muy raro en el que eso ocurriera, esas papeletas no se contarían como un voto correcto”.

Miller indicó que la información personal se comprueba en múltiples bases de datos para asegurarse de que las personas son quienes dicen ser.

Los condados eliminan periódicamente nombres de las listas de votantes para reflejar a las personas que se trasladan fuera del estado, fallecen o son descalificadas por otros motivos. También se elimina a los votantes registrados que no han participado en dos ciclos electorales federales generales consecutivos, de acuerdo con la legislación estatal y federal.

Miller dijo que los condados envían a estos votantes “inactivos” una tarjeta postal para confirmar que no se han mudado.

Los condados de Pensilvania terminaron su revisión y limpieza anual de las listas de votantes en agosto.

“Pensilvania tiene un programa de mantenimiento de listas de muy alta calidad”, explicó Miller. “Realizamos algunos cálculos a principios de este año para examinar la base de datos de registro de votantes y vemos que alrededor del 95 al 99 por ciento del mantenimiento de la lista previsto que esperaríamos ver se está produciendo y ya ha ocurrido para 2024 en Pensilvania”.

Este despacho forma parte de una serie explicativa centrada en las elecciones de Pensilvania producida en colaboración por WITF en Harrisburg y The Associated Press.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

