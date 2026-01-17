Paracetamol/Tylenol es seguro durante el embarazo, según un estudio europeo

Por Jennifer Rigby

LONDRES, 17 ene (Reuters) - Tomar paracetamol -conocido como Tylenol en Estados Unidos- durante el embarazo es seguro, según un grupo de investigadores europeos que recopilaron datos en respuesta a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su relación con el autismo el año pasado.

En una revisión publicada en la revista británica The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health el sábado, el equipo dijo que se había centrado en reunir las pruebas de mejor calidad para hacer frente a las afirmaciones.

“El paracetamol es seguro durante el embarazo", afirmó la autora principal, Asma Khalil, catedrática de obstetricia y medicina materno-fetal de la City St George's de la Universidad de Londres.

“El mensaje clave es la tranquilidad. Cuando se utiliza según las recomendaciones, las mejores pruebas disponibles no apoyan una relación causal con el autismo, el TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) o la discapacidad intelectual", señaló.

Khalil dijo que sus pacientes le preguntaron sobre el popular analgésico después de que Trump instó en septiembre a las embarazadas a no tomar el medicamento. En ese momento, grupos médicos nacionales e internacionales condenaron los comentarios del presidente, diciendo que no estaban basados en la evidencia.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos respondió que "muchos expertos han expresado su preocupación por el uso del paracetamol durante el embarazo".

Estudios recientes han arrojado conclusiones contradictorias sobre si su uso durante el embarazo podría crear riesgos para el feto en desarrollo. Un estudio realizado en Suecia en 2024 no halló ninguna relación causal con trastornos como el autismo, mientras que una revisión realizada en 2025 por investigadores estadounidenses afirmó que había indicios de una relación.

Estos últimos aconsejaron que las embarazadas siguieran tomando paracetamol según sus necesidades, a la dosis más baja posible y durante el periodo más breve posible.

