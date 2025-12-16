Paradero o salud de la ganadora del Nobel iraní Narges Mohammadi son una incógnita, dicen partidarios

Por John Irish

PARÍS, 16 dic (Reuters) - El hermano y el abogado de la activista iraní de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi dijeron el martes que no tienen información sobre su paradero o su estado de salud, cuatro días después de su detención. Mohammadi fue detenida el viernes tras denunciar la muerte sospechosa del abogado Khosrow Alikordi.

"Tenemos muy poca información sobre su salud y estamos muy preocupados por cómo la retienen, dónde la retienen y cómo la tratan", dijo a periodistas Hamid Mohammadi, quien habló después de que otro hermano en Irán, que no puede ser nombrado por razones de seguridad, se comunicara brevemente con ella el lunes por la noche.

Hamid Mohammadi dijo que su hermana había confirmado que había sido golpeada y dijo que esperaba ser acusada de "confabulación contra la República Islámica." Las fuerzas de seguridad la golpearon en la cabeza, la cara y el cuello y la detuvieron junto con al menos otras 39 personas en el memorial de Alikordi, Hamid Mohammadi. Añadió que su hermano mayor había solicitado una evaluación médica independiente, a lo que las autoridades se habían negado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz estando en prisión, en 2023, tras su campaña de tres décadas en favor de los derechos de la mujer y la abolición de la pena de muerte en Irán.

Su abogada francesa, Chirinne Ardakani, dijo que es probable que las autoridades reactiven las sentencias suspendidas y la lleven pronto ante un juez. "No han cometido ningún delito, salvo ejercer la libertad de expresión", señaló, y añadió que presentaría el caso ante el Corte Penal Internacional como prueba de la represión iraní a los activistas.

(Reporte de John Irish. Editado en español por Javier Leira)