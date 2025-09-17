Paraguay anuncia amistoso con México en primeros preparativos para el Mundial

ASUNCIÓN, 17 sep (Reuters) - La selección de fútbol de Paraguay anunció el miércoles un partido amistoso con México el 18 de noviembre, en el inicio de sus preparativos para el Mundial 2026.

Los equipos se enfrentarán en el estadio Alamodome de San Antonio en Texas, dijo la Asociación Paraguaya de Fútbol en un comunicado. Tres días antes, el conjunto sudamericano medirá en otro amistoso a Estados Unidos.

El seleccionado de Gustavo Alfaro, que clasificó en la sexta posición de la eliminatoria sudamericana, tiene previstos otros dos encuentros en octubre ante Japón, el 10, y Corea del Sur, el 14.

México es uno de los países anfitriones del Mundial que se jugará también en Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. (Reporte de Daniela Desantis)