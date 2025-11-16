Paraguay cae 2-1 ante Estados Unidos en amistoso previo al Mundial

15 nov (Reuters) - Paraguay cayó el sábado ante Estados Unidos 2-1 en un partido amistoso de preparación para el Mundial del próximo año, en el que mostró un pobre desempeño y fue superado por un rival rápido y agresivo.

Gio Reyna abrió el marcador para la selección norteamericana a los 3 minutos, pero Paraguay empató a los 9 con un tanto de Alex Arce. El conjunto local pasó adelante en el segundo tiempo con el gol de Folarin Balogun a los 71 minutos.

El defensor Omar Alderete, que estaba en el banco de suplentes, fue expulsado a los 94 minutos tras una gresca entre jugadores. El encuentro se disputó en el estadio Subaru Park de Chester, en Pensilvania.

Estados Unidos sorprendió en el inicio con un juego veloz y de mucha marca que le permitió ponerse en ventaja temprano. Cristian Roldan fue el asistente para que Reyna anote con golpe de cabeza desde el centro del área.

Paraguay se reivindicó seis minutos después con un contragolpe en el que Miguel Almirón entregó el balón a Arce, quien marcó también con un remate de cabeza muy cerca del área.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino dominó en el segundo tiempo y volvió a ponerse en ventaja tras un error defensivo de los visitantes, que habilitó una serie de toques en el área y el remate final de Balogun.

En sus anteriores amistosos, Paraguay empató 2-2 con Japón en Osaka y cayó 2-0 ante Corea del Sur en Seúl. El plantel sudamericano clasificó en el sexto lugar de la eliminatoria de la Conmebol para regresar a una Copa del Mundo después de 16 años.

Paraguay jugará el martes ante México en San Antonio, en tanto Estados Unidos enfrentará a Uruguay en Tampa. El Mundial se disputará entre el 11 de junio y 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

(Escrito por Daniela Desantis)