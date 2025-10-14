Paraguay cae ante Corea del Sur en su segundo amistoso de preparación para el Mundial

LA NACION

14 oct (Reuters) - La selección de fútbol de Paraguay cayó el martes 2-0 ante Corea del Sur en Seúl, en su segundo partido amistoso de preparación para el Mundial 2026.

Eom Ji-sung convirtió el primer gol del encuentro a los 15 minutos tras un error defensivo de Junior Alonso, quien intentó rechazar un balón en el área y terminó entregándolo al delantero que marcó la apertura con una gran definición.

El equipo sudamericano se perdió la oportunidad de empatar cuando Ronaldo Martínez quedó mano a mano con el portero Kim Seung-gyu, quien terminó controlando el remate cruzado a los 45 minutos.

En el mejor momento de Paraguay, el delantero Oh Hyeon-gyu aprovechó un contragolpe para anotar el segundo a los 75 minutos y sellar el resultado del encuentro disputado en el estadio Mundialista de Seúl.

Paraguay, que clasificó en el sexto lugar en la eliminatoria sudamericana y volverá a un Mundial después de 16 años, empató 2-2 con Japón la semana pasada en otro amistoso.

En noviembre jugará con Estados Unidos y México, anfitriones de la Copa del Mundo junto a Canadá.

(Escrito por Daniela Desantis)

