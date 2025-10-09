Paraguay cae ante Noruega en la prórroga y se queda en octavos del Mundial Sub-20

Paraguay cayó 1-0 y se quedó en los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile, ante una ultradefensiva Noruega que aprovechó la única jugada de peligro que tuvo en 120 minutos de partido.

Noruega, que solo ha recibido un gol en el certamen juvenil, se echó para atrás muy temprano y cedió la iniciativa a Paraguay, que veía cada intento de ataque chocar ante el muro europeo.

En la única jugada elaborada en todo el partido, Julian Laegreid desbordó por el sector izquierdo y metió un pase al área que el atacante Niklas Fuglestad remató en el minuto 116.

Paraguay, que no dejó de intentarlo, lamentó incluso más un penal fallado en el minuto 13 por el delantero Tiago Caballero, en el Estadio Fiscal de Talca, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago.

El dominio sudamericano fue tan intenso que, antes del gol, el único disparo noruego fue uno a mucha distancia en la primera mitad.

Noruega se enfrentará a Francia, que en simultáneo venció 1-0 a Japón en el Estadio Nacional en Santiago, en los últimos minutos de la prórroga.

El duelo de cuartos de final se producirá a las 20H00 (23H00) del 12 de octubre, en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

