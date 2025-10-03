Paraguay cae ante Ucrania, pero avanza a octavos del Mundial Sub-20

Paraguay clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20 pese a caer por 2-1 ante Ucrania este viernes en el cierre del Grupo B, en el que los ucranianos se quedaron con el otro boleto y Panamá se despidió del torneo que se juega en Chile.

Los ucranianos y paraguayos son los primeros equipos con cupos asegurados a la ronda de los 16 mejores, a la que más tarde se sumarán los dos representantes del Grupo A, que conforman Japón, Chile, Nueva Zelanda y Egipto.

Los europeos se adelantaron en el Estadio Nacional de Santiago gracias al defensor Maksym Derkach en el minuto 46. La Albirroja puso el empate gracias a un golazo de larga distancia del atacante César Miño en el 69.

Pero el delantero Matviy Ponomarenko desenfundó un latigazo desde casi 30 metros en el 80 que fue inatajable para el guardameta paraguayo, Facundo Insfrán.

Con la victoria, Ucrania se quedó con el liderato del Grupo B, con siete puntos, mientras que Paraguay, campeón del Campeonato Sudamericano de la categoría, ocupó la segunda casilla con cuatro unidades.

En el otro duelo del cierre de la zona, Corea del Sur derrotó a Panamá en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso, a unos 100 km de Santiago, con dianas de Hyun-Min Kim y Shin Min-ha en los minutos 24 y 58.

Los asiáticos, también con cuatro puntos pero menos goles anotados (3, uno menos que los paraguayos), tendrán que esperar en principio el final de la fase de grupos, el domingo, para saber si avanzan de ronda como uno de los cuatro mejores terceros del certamen.

Los centroamericanos, colistas con un punto, quedaron eliminados.

-- Resultados del viernes en el Mundial Sub-20 de Chile:

-Grupo B:

Paraguay-Ucrania 1-2

Corea del Sur-Panamá 2-1

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Ucrania 7 3 2 1 0 5 3

2. Paraguay 4 3 1 1 1 4 4

3. Corea del Sur 4 3 1 1 1 3 3

4. Panamá 1 3 0 1 2 4 6

