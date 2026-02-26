Paraguay: campaña turística para potenciar el plato típico paraguayo vori vori

El lanzamiento, con el apoyo de la marca Pechugon, tendrá lugar el viernes 27 de febrero, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, reportó la agencia IP.

El material audiovisual de la campaña tiene como figura principal al piloto paraguayo Joshua Duerksen, elegido por representar el talento, la perseverancia y el orgullo nacional.

La empresa patrocinadora lo acompaña en su carrera internacional desde 2022, bajo el lema "Pechugon, paraguayo como vos".

El acto contará con la presencia de la ministra de Turismo, Angie Duarte de Melillo, junto a autoridades nacionales, representantes del sector empresarial, turístico y gastronómico, además de invitados especiales. Durante la velada se proyectará el audiovisual oficial y se ofrecerá una degustación del tradicional vori vori, acompañada de presentaciones artísticas alusivas a la cultura paraguaya.

Según los organizadores, la iniciativa busca reforzar el posicionamiento de Paraguay como destino turístico a través de su patrimonio cultural y culinario, destacando la autenticidad de su cocina y el valor de su gente. La campaña apunta a proyectar una imagen país basada en la riqueza de sus tradiciones, su diversidad y la fuerza simbólica de su gastronomía (ANSA).