Paraguay, clasificado, gana de visita 1-0 a un Perú ya eliminado del Mundial

LIMA, 9 sep (Reuters) - La selección de fútbol de Paraguay, clasificada para el Mundial 2026, ganó el martes de visita 1-0 a un Perú que ya estaba eliminado, en uno de los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas.

Con este resultado, Paraguay sumó 28 puntos y terminó sexto en la tabla; mientras que Perú se quedó con 12 unidades y en la novena posición entre los 10 países en la competencia.

El único gol lo anotó Matías Galarza a los 78 minutos de juego, tras recibir un centro de derecha, parar el balón contra el pecho y definir de un excelente zurdazo dentro del área.

El partido, jugado en el Estadio Nacional de Lima, estuvo muy parejo desde el pitazo inicial y ambas selecciones tuvieron oportunidades para anotar en el trámite de la contienda.

"Lamentablemente, es duro terminar así", afirmó el defensor peruano Carlos Zambrano. "Somos los que estamos, no hay más jugadores, se acabó la pesadilla", dijo al término del encuentro.

Los técnicos de Perú, Óscar Ibáñez; y de Paraguay, Gustavo Alfaro, realizaron hasta cinco cambios en el segundo tiempo. (Reporte de Marco Aquino)